女神配對計劃｜「星二代」細John迎來勁敵　因一個失誤跌入危險區

《女神配對計劃》昨（29日）晚九點播出第四集，本集與組員進行「三角枱約會」的女神，則有第三集已出場的關嘉敏（Carman）及梁敏巧（Maggie）。

今集打頭陣出場的，是被網友捧為最有情緒價值的「搞笑女神」關嘉敏Carman！Carman組的三名成員是「星二代」姜卓文（細John）、年薪過200萬i-banker黃家俊（Matthew）及蘭桂坊攝影達人劉榮業Andy。在海選期間人氣遙遙領先的細John，去到正式約會第一擊卻連環「被動性」失利，皆因Carman愛犬Two Two在需要參賽者親近狗仔的回合中「完全無視」細John，只一味奔向ibanker Matthew，任憑細John如何呼天搶地：「Two Two我求吓你吖」、「Please！」均無動於衷，最後細John索性頹爆坐地示意放棄，花生友江美儀見狀寸嘴笑謂：「狗就識睇人喇！」事後Carman亦對Matthew讚不絕口：「Matthew好勁呀，要留住Two Two好難，仲要停留兩分幾鐘喎，有愛心，唔會差得去邊。」

呢part Andy仔講嘢悶親關嘉敏其實幾好笑。

憑「狗」突圍的Matthew，在話題方面亦是與Carman最投契一位，皆因二人均曾任職模特兒，Carman更因而引起當年為了賺學費兼職Model、卻因而本末倒置的歲月：「我嗰時做Model係因為我唔想靠屋企，主要係賺錢交學費，但我成日（做嘢）走堂，走到老師同我講，Carman你記住，學生先係Full Time喎…我廿歲頭已開始捱眼瞓，成日都捱夜，因為自己鍾意做呢行。」除了投契，Carman對前度來自不同國籍的Matthew的舊情史亦大感興趣，並對外籍女士的高顏值表現興奮又羨慕；由於二人實在太好傾，當金牌媒人兼主持林盛斌出場表示二人「夠鐘」時，即遭Carman嫌棄兼驅趕：「做咩出嚟？我未食完呀」；事後Carman接受製作組訪問時亦坦言同Matthew「傾到停唔到」兼忘了時間的鐘。

最終Carman挑選了Matthew共渡甜品時間，不過卻因太率性犯了一個天大錯誤，令細John與Andy齊齊跌入危險區！事緣在填寫保護名單時，Carman因覺得細John在比賽中贏硬而選了保護Matthew，但到正式揀人共享「甜品」時，卻因第一時間想到Matthew而忘記了細John沒有受到保護，Carman得悉自己擺了大烏龍後勁緊張：「我聽到保護名單時我面色一沉呀，死喇死喇，咁細John點呀，死喇！我即刻好驚，因為嗰時我唔記得咗個保護名單呀。」不過全程一再「無辜」失利的細John，依然落落大方接受賽果，贏番印象分。

知道Matthew勝出後，細John大方送上手指公，呢啲咪風度咯。

其實Matthew除贏盡Carman、Two Two及美儀姐芳心，網民對他亦一致讚好，大讚他談吐得宜兼夠晒靚仔順眼，並封他為BabyJohn+林德信混合體。除了靚仔得體，原來Matthew亦興趣多多，除了MMA（自由搏擊）、柔術及籃球等，還十分喜歡揸電單車，觀乎其IG，其鍾情的電單車牌子應為DUCATI，另外他還曾晒出一張與DUCATI電單車（又稱重型機車）及估計現值7位數的黑色跑車合照，相當吸睛。

至於細John，出生於溫哥華的他，在美國修讀設計系畢業再回流，曾參加過選秀節目、亦參與過劇集《青春不要臉》、電影《梅艷芳》、《臨時劫案》、及舞台劇等的演出，近年亦有活躍於Social Media拍片教煮好西，相當活躍。細John參賽時最惹人關注的，是他的「星級家族背景」，他的父親是資深演員姜大衛、母親是李琳琳、伯父是秦沛，叔父是爾冬陞。