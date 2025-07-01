娛圈半年回顧｜5位港圈逝世藝人令人難過　2位外地明星引轟動

2025年正式走過了一半，香港演藝圈亦有幾位藝人從此離開了我們，亦有外地明星的逝世在香港社會引起轟動，以下再為他們再作最後的致敬。



1.⁠ ⁠方大同

方大同旗下的經理人公司賦音樂在今日3月1日在微博發布方大同的死訊︰「以積極的態度面對頑疾5年, 方大同 於2025 年 2 月 21日早晨，平靜而安詳地離開了這個世界，前往生命旅程的另外一個領域，繼續他的使命與夢想。他所留下的音樂與圖畫小說是永恆的精神財富。 」終年41歲。

方大同 於2025 年 2 月 21日早晨，平靜而安詳地離開了這個世界。（fb@方大同）

2.⁠ ⁠夏春秋（吳錦泉）

3月11日，「六合彩之父」夏春秋傳出離世消息，享年93歲。夏春秋原名為吳錦泉，又稱「冬叔」，是知名演員吳君如的父親，吳君如當時在社交平台發文：「我最愛嘅老豆走咗喇！」證實夏春秋離世消息。

夏春秋享年93歲。（視覺中國）

3.⁠ ⁠李國祥

3月29日，傳出李國祥因肺癌離世的消息，終年60歲。李國祥1989年參加《第八屆新秀歌唱大賽》，91年正式出道的歌手，是90年代廣東樂壇一個標誌性的歌手，《餘情未了》、《總有你鼓勵》、《摘星的晚上》，多首經典金曲在他的靚聲下，成為了廣東樂壇必聽佳作。

李國祥在90年代出道。（影片截圖）

4.⁠ ⁠唐佳

6月23日，資深武術指導、藝人雪妮丈夫唐佳昨日在佐敦墮樓身亡，終年88歲。唐佳15歲就跟隨袁小田當粵劇武師，19歲拍電影。唐佳作為武術指導，他擅於兵器設計，而1976的《天涯．明月．刀》的雙戟就是他的代表作。

唐佳跟太太雪妮是圈中模範夫妻，近年因太太患重病，令唐鬱結。（資料圖片）

5.⁠ ⁠蔡瀾

6月25日，被譽為「香港四大才子」之一的蔡瀾逝世，終年83歲。蔡瀾的社交媒體寫道：「我們敬愛的蔡瀾先生於2025年6月25日(六月初一)，在親友陪同下，於香港養和醫院安詳離世。遵從先生意願，為免叨擾親朋，不設任何儀式，遺體已火化。在此感謝各位對蔡瀾先生的關懷。」蔡瀾離世後，其助理楊翱亦有在微博交代蔡瀾臨終細節。

蔡瀾生前照片（視覺中國）

另外，亦有在香港引起轟動的外國藝人逝世。



台灣女星大S（徐熙媛）因流感併發症於日本病逝，終年48歲。

大S在過年期間因流感併發肺炎病逝日本。（大S微博圖片）

韓國女演員金賽綸，2月16日家中去世，終年24歲。

韓國女星金賽綸（IG@ron_sae）

奧斯卡影帝真赫曼（Gene Hackman）於美國時間2月26日被發現倒斃家中，享年95歲。

奧斯卡影帝真赫曼逝世，享年95歲。（視覺中國）

美國名導大衛連治（David Lynch）其家人於當地時間1月16日，在網上公布他的死訊，享年78歲。