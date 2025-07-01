商台《晴朗》DJ收大信封即日被炒：尋常工作天結果變last day

香港近月不時傳出裁員消息，在商台工作7年，為《在晴朗的一天出發》任幕後的商台DJ蔓兒，上周上班時突然被通知即時解僱，令外界相當震驚：「原以為又係尋常嘅工作天，結果變咗last day～」



DJ蔓兒在商台工作七年。（IG：@hahamanyu）

DJ蔓兒在商台工作七年。（IG：@hahamanyu）

DJ蔓兒在商台工作七年。（IG：@hahamanyu）

蔓兒效力叱咤903達七年，近年為《在晴朗的一天出發》任幕後，上星期五突然被公司即日解僱。她在6月30日於IG指已加入失業大軍：「蔓兒失業了！上星期五原以為又係尋常嘅工作天，結果變咗last day～被通知嘅一刻心入邊有好多唔同嘅想法同感受湧現，但最強烈嘅一個想法就係「今日套衫唔夠靚！」失業唔緊要，最緊要靚！於是就返屋企換套衫，順便攞個紅白藍膠袋返公司執嘢~一邊執枱一邊睇返自己哪創作(on9野)，諗返呢七年多以來晴朗大大小小嘅活動………自己都真係學咗好多嘢、做咗好多嘢、成長咗好多！（同埋都老咗好多！) 」

DJ蔓兒在商台參與過不同大型活動。（IG：@hahamanyu）

DJ蔓兒在商台參與過不同大型活動。（IG：@hahamanyu）

DJ蔓兒在商台參與過不同大型活動。（IG：@hahamanyu）

突如其來被離職，蔓兒未有過份傷感，商台其他DJ包括阿占、阿正、朱熏等都有留言打氣：「感謝呢度令我遇見唔同嘅人同事！人嘅記憶體有限，我只會記得好人好事🙏🏻開心喺last day可以同大家一齊食飯！七年，要學嘅嘢學咗，做到嘅嘢都做咗，每日循環做同樣嘅事情有時都會諗究竟幾時先完。所以其實都知係時候轉換一下新嘅環境，不過自己都係有d迷惘同懶懶閒。所以而家咁樣都好嘅，俾啲時間同錢錢我休息吓做吓gym去吓日本。宇宙對我好好，相信佢係用最好嘅方法帶我去一個更好嘅地方，尋找更好嘅自己💖(事出突然，同唔到晴朗團隊合照，遲啲有機會補返掛!)#其實俾人炒好似應該要唔開心 #但睇到兩張支票就喊唔出😂 #歡迎用錢錢撻我#失業KOL👍🏻」有網民猜測早前《在晴朗的一天出發》主持盧覓雪評論姜濤墮海一事受抨擊，未知任節目幕後的蔓兒是否因此事被炒魷魚。

DJ蔓兒6月27日被商台即時解僱。（IG：@hahamanyu）

DJ蔓兒6月27日被商台即時解僱。（IG：@hahamanyu）

DJ蔓兒與商台DJ們合照留影。（IG：@hahamanyu）

DJ蔓兒與商台DJ們合照留影。（IG：@hahamanyu）

DJ蔓兒與商台DJ們合照留影。（IG：@hahamanyu）