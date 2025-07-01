TVB花旦68歲明星爸爸近況曝光 身材零贅肉皮膚緊緻獲讚凍齡型佬

TVB花旦湯洛雯來自演藝世家，爸爸湯鎮宗是湯鎮業的哥哥，參加TVB第8期藝員訓練班出道，同期藝人還有湯鎮業、廖啟智和陳敏兒等。湯鎮宗早於90年代已到內地發展，憑参演劇集《封神榜》及《外來妹》在內地知名度大增，現時仍是TVB合約藝人，不過產量已大大減少，長居內地享受人生。日前有粉絲在內地捕獲湯鎮宗，雖然已經68歲，但身材及樣貌都毫無走樣，狀態極佳！

TVB花旦湯洛雯來自演藝世家，爸爸湯鎮宗是湯鎮業的哥哥。（IG圖片）

湯洛雯一家四口顏值都極高。（IG圖片）

日前有網民在內地偶遇湯鎮宗，並將其最新狀態分享到小紅書。片中看到網民原來是湯鎮宗都年來的忠粉，她向偶像遞上1993年收錄了湯鎮宗訪問的娛樂雜誌，湯鎮宗亦為粉絲簽名及閒聊。湯鎮宗當日穿上V領黑色花紋上衣及牛仔褲，由於服裝剪裁較為貼身，見湯鎮宗全身零贅肉，更隱約見到胸肌。另外，湯鎮宗依然擁有茂密頭髮，皮膚依然緊緻，再配合高大身形，絕對是圈中被低估的凍齡型佬。

日前有網民在內地偶遇湯鎮宗。（小紅書）

湯鎮宗身形Fit爆！（小紅書）

完全唔似68歲！（小紅書）

粉絲向湯鎮宗遞上1993年收錄了偶像訪問的娛樂雜誌，湯鎮宗亦為粉絲簽名及閒聊。（小紅書）

有不少網民看到湯鎮宗的近況後，都忍不住大讚：「帥氣優雅」、「顛倒眾生湯鎮宗，依依不捨話別時，發現他這一轉身一回眸一招手玉樹臨風，將顛倒眾生四個字具象化了，小編再度激動發抖語無倫次！」、「現在的湯鎮宗依舊帥氣」、「比弟弟保養得好」。

湯鎮宗年輕時顏值極高！（IG圖片）

現時已半退休的湯鎮宗多年來投資有道，一家手持過億物業，生活無憂。女兒湯洛雯下嫁馬國明時，湯鎮宗曾大讚女婿有禮貌、為人踏實，相當滿意。另外，在湯洛雯公開的年輕照片，見湯鎮宗顏值極高，難怪湯洛雯與妹妹都貌美如花。