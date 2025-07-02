御用皇帝曬複式單位62歲Chok爆　曾戀鄧萃雯患腰間盤突出晚年舒適

現年62歲的江華入行逾40年，先後於亞視和無綫（TVB）拍過《尋秦記》、《西遊記》多部經典電視劇，而《九五至尊》爆紅使江華形象入屋。江華淡出幕前多時，今多專注家庭生活，他於1992年與麥潔文（Kitman）結婚並育有一對子女，分別是大仔陳耀淙（Bryan）與細女陳薔天。江華今內地香港兩地走，多年來吸金不少，日前他華麗轉身變「宅男」留家，曬出複式單位休息片段，生活舒適。

江華憑雍正帝一角奪得「我最喜愛的電視男角色」。（影片截圖）

江華大方展示M字額！（微博@江華1119）

江華在社交網分享片段，江華戴上Cap帽，手扶帽子邊緣，Chok爆坐低影相，看來心情大靚。江華片中寫上「宅家也有小確幸」，江華身處複式單位，身後樓梯通往上層，裝修典雅，牆上掛有三幅畫作，家中設有落地玻璃，桌上有精緻的擺盤，非常識享受生活。江華曾分享在另一間複式豪宅聚會的片段，他回覆網民留言時透露，香港類似套房需要3000多萬。

老婆麥潔文、江華。（葉兆康攝）

鄧萃雯與江華曾因發展地下戀情，而惹來城中熱鬧討論和批評 。(《我和春天有個約會》劇照)

2001年《都市閒情》環節「鬥戲連唱鬥一番」中有一位叫阿舜，他當時表演《娃娃愛天下》時五音不全，江華狠批他太過有自信。（網上圖片）

江華感性發文：「過去、未來、當下～不糾結遺憾，如雁過寒潭不留影。不憂慮末知，專注當下的因緣。接納變化，如水 隨物成形而不抗拒。以 #主打的就是一個真實」。江華曾與鄧萃雯發展地下情，事後江華回歸家庭，獲太太麥潔文原諒。除了感情方面，江華今年4月接受《香港01》訪問，他透露2004年離開TVB沒多久發現患上腰間盤突出，三年間無法入睡及就坐，痛楚逼他走向抑鬱邊緣。江華開始反思過去人生，除了了解到自己的脆弱外，江華坦言年輕時曾冷落麥潔文，而太太30多年不離不棄，令他學識甚麼是愛。

江華曬複式單位。（抖音）

心情大靚！（抖音）