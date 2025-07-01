元祖𡃁模浸大E神楊焉婚禮照流出　神秘老公現真身

現年36歲有元祖𡃁模之稱的楊梓瑤（Carol，現已改名楊焉）當年她與周秀娜惡鬥書展狂推出寫真集，2014年已經淡出幕前，轉行做瑜伽教練，2021年誕下一子。但近日竟有楊焉的結婚照流出。



浸大咪神Carol是一代性感女神，當年與周秀娜是勁敵。（寫真圖片）

前𡃁模Carol楊梓瑤，楊焉（原名：楊麗華和楊梓瑤）接拍《婚前試愛》，戲名正是「阿寶」，她當年更有外號「浸大咪神」的稱號。（電影劇照）

楊焉2008年參加香港動漫節「Bandai Girl」選舉大賽奪冠，之後曾於亞視賽馬節目及TVB《美女廚房》（第二輯）環節「美少女廚神」中亮相。2010年楊焉推出寫真集，大膽尺度令她在一眾𡃁模突圍而出，同年在《婚前試愛》擔任第二女主角。2014年淡出幕前後，曾轉職做文員，再轉行當瑜伽教師，並開辦瑜伽學院。

前𡃁模Carol楊梓瑤（現名：楊焉）接拍《婚前試愛》，當年更有外號「浸大咪神」的稱號。（電影劇照）

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2021年楊焉突然自爆已婚及誕下一子，去年尾做引體上升的時候不小心跣手，導致頸椎第四與第五節移位壓住神經線險癱，當時她拍片感謝老公：「「真的辛苦老公，他整個12月都為我奔波，又要返工更要照顧兒子，真的幸好有他照料，我會盡快康復不要令他為我擔心。」

Carol楊焉現已為人母。（IG@yogicarol）

Carol去年發生意外，痛到講唔到嘢，她憶述當時情況仍然忍不住爆喊。（YouTube@Carol Yeung）

Carol在影片的結尾特別向老公道歉。（YouTube@Carol Yeung）

6月30日方皓玟和前有線主持陳如楓，分別在IG貼上出席「浸大E神」楊焉的婚禮相：「高興到以為自己再嫁，老best 的wedding 真係thanks for having me n all best to u n ur family.一個好有愛的家庭。充滿笑聲的一個晚上，SLDPK. 祝你們展開雙手迎接更多美好的日子！」陳如楓則透露：「我哋有幸成為楊小姐唯一一枱朋友嘅賓客。睇住你大，好彩冇睇住你壞（係有時候固執咗啲），睇住你拍拖甩拖結婚生B，做咗媽咪就真係大個女喇。有乜想講在心中，幸福快樂最重要。」

方皓玟和前有線主持陳如楓分別在IG貼上Carol楊焉婚禮照。（IG：@charmainefong）

方皓玟和前有線主持陳如楓分別在IG貼上Carol楊焉婚禮照。（IG：@charmainefong）

方皓玟和前有線主持陳如楓分別在IG貼上Carol楊焉婚禮照。（IG：@yufung328）

方皓玟和前有線主持陳如楓分別在IG貼上Carol楊焉婚禮照。（IG：@yufung328）

方皓玟和前有線主持陳如楓分別在IG貼上Carol楊焉婚禮照。（IG：@yufung328）