元祖𡃁模浸大E神楊焉婚禮照流出　神秘老公現真身

現年36歲有元祖𡃁模之稱的楊梓瑤(Carol,現已改名楊焉)當年她與周秀娜惡鬥書展狂推出寫真集,2014年已經淡出幕前,轉行做瑜伽教練,2021年誕下一子。但近日竟有楊焉的結婚照流出。



浸大咪神Carol是一代性感女神,當年與周秀娜是勁敵。(寫真圖片)

前𡃁模Carol楊梓瑤,楊焉(原名:楊麗華和楊梓瑤)接拍《婚前試愛》,戲名正是「阿寶」,她當年更有外號「浸大咪神」的稱號。(電影劇照)

楊焉2008年參加香港動漫節「Bandai Girl」選舉大賽奪冠,之後曾於亞視賽馬節目及TVB《美女廚房》(第二輯)環節「美少女廚神」中亮相。2010年楊焉推出寫真集,大膽尺度令她在一眾𡃁模突圍而出,同年在《婚前試愛》擔任第二女主角。2014年淡出幕前後,曾轉職做文員,再轉行當瑜伽教師,並開辦瑜伽學院。

前𡃁模Carol楊梓瑤(現名:楊焉)接拍《婚前試愛》,當年更有外號「浸大咪神」的稱號。(電影劇照)

2021年楊焉突然自爆已婚及誕下一子,去年尾做引體上升的時候不小心跣手,導致頸椎第四與第五節移位壓住神經線險癱,當時她拍片感謝老公:「「真的辛苦老公,他整個12月都為我奔波,又要返工更要照顧兒子,真的幸好有他照料,我會盡快康復不要令他為我擔心。」

Carol楊焉現已為人母。(IG@yogicarol)

Carol去年發生意外,痛到講唔到嘢,她憶述當時情況仍然忍不住爆喊。(YouTube@Carol Yeung)

Carol在影片的結尾特別向老公道歉。(YouTube@Carol Yeung)

6月30日方皓玟和前有線主持陳如楓,分別在IG貼上出席「浸大E神」楊焉的婚禮相:「高興到以為自己再嫁,老best 的wedding 真係thanks for having me n all best to u n ur family.一個好有愛的家庭。充滿笑聲的一個晚上,SLDPK. 祝你們展開雙手迎接更多美好的日子!」陳如楓則透露:「我哋有幸成為楊小姐唯一一枱朋友嘅賓客。睇住你大,好彩冇睇住你壞(係有時候固執咗啲),睇住你拍拖甩拖結婚生B,做咗媽咪就真係大個女喇。有乜想講在心中,幸福快樂最重要。」

方皓玟和前有線主持陳如楓分別在IG貼上Carol楊焉婚禮照。(IG:@charmainefong)

