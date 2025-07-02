港產花美男被認錯做香港頂流引本尊回應　網民：唔係肥就是姜濤

現年38歲的洪卓立（Ken）當年參加英皇新秀歌唱大賽奪得亞軍後入行，主打清新花美男路線，高大靚仔的他大受歡迎，更憑一首《彌敦道》爆紅，風頭一時無兩，但翌年他就因爆肺兼肺積水，被迫停工休息近兩年，更多次被網民誤傳死訊。近年洪卓立因暴脹達200磅而引來外界擔心其身體狀況，日前他現身佛山登台演出，但就被認錯做姜濤！

近年洪卓立身形完全不同。（IG@hungcl）

洪卓立於內地舉行《The Other Planet巡迴音樂會》，全場爆滿。（IG@hungcl）

洪卓立（Ken）當年參加英皇新秀歌唱大賽奪得亞軍後入行，主打清新花美男路線。（視覺中國）

當年真係青靚白淨！（IG@hungcl）

走花美男路線。（視覺中國）

有網民上載了洪卓立演出的片段，並寫道：「沒想到香港頂流姜濤唱歌挺好聽！愛了愛了。今晚被朋友拉去聽演唱會，說是香港頂流姜濤，沒想到挺好聽…」片中所見，洪卓立在台上獻唱《彌敦道》，全程十分投入，但想不到會被認錯，而他亦有留言：「謝謝。」相當大方。不過不少網民就聲討該網民嘩眾取寵的做法：「真係幾無禮貌喎，一句話得罪兩個人，正主嚟都唔改文案，你流量多極都有限。」亦有人指：「彌敦道的是洪卓立，海裏的才是姜濤」、「呢個係洪卓立，唔係肥就是姜濤」。

洪卓立現身佛山登台。（IG@hungcl）

洪卓立現身佛山登台。（IG@hungcl）

洪卓立現身佛山登台。（IG@hungcl）

獻唱《彌敦道》。（影片截圖）

獻唱《彌敦道》。（影片截圖）

獻唱《彌敦道》。（影片截圖）

獻唱《彌敦道》。（影片截圖）

獻唱《彌敦道》。（影片截圖）

被認錯做姜濤，引本尊回應。（網上截圖）

網民留言。（網上截圖）

早前姜濤墮海。（《東張西望》截圖）

姜濤墮海獲救經過。（《東張西望》截圖）

姜濤回應。（資料圖片）

洪卓立其後再留言：「其實我不明白這笑點是有多好笑到可以說那麼多次，對於心臟不夠強大的人，一句說話就會受到很大影響，但放心，阿叔我頂得住。如果她是認真的，我認為她不適合去聽任何音樂會，因為她不是去聽音樂，不是去聽唱手唱歌，是去音樂會『看明星真人』，那不如去看個電影看帥哥美女就好。但如果她是開玩笑，那所謂的『流量』，我就盡可能幫一點點忙留個言囉，因為我也沒有多少流量啊。我確實在吃藥，新歌推出的時候我會一次過告訴有興趣知道的你們。謝謝有些朋友會用心聽歌，些些大家啦。」他又預告推出新歌時會宣布，希望大家了解他近年經歷了什麼：「因為沒關注我社交平台的朋友，是完全不知道發生什麼事。我剛剛還看到有人說我心臟有問題 ?_? 連我本人都不知道。」

洪卓立回應。（網上截圖）

該網民最後亦「跪低」認錯。（網上截圖）

而該網民最後亦「跪低」認錯：「香港歌手洪卓立‼️對不起🙏原本自己挺喜歡ken的，初中也經常聽他的歌🎵昨天去演唱會，身邊朋友開個玩笑說像姜濤，當時也沒覺得姜濤是個貶義詞，覺得肉肉的挺可愛，就拿來做標題（因為和身邊朋友也經常自黑）沒想到讓本人和粉絲不舒服，決定明天刪除視頻（因為怕本尊沒看到）還有心裡話🌟真沒覺得肉肉的是『貶義詞』，包括姜濤，看過他故事，覺得他也是很勵志的人，僅此而已。只是以後不亂開玩笑了，最後祝星途越來越好，身體健康最重要～」

在內地開騷。（IG@hungcl）

修身有成！（IG@hungcl）

宣傳。（IG@hungcl）

依然靚仔！（IG@hungcl）

依然靚仔！（IG@hungcl）

洪卓立當年在事業高峰期曾因病停工休息近兩年，甚至誤傳死訊，雖然其後他積極復工，但成績一般，2021年5月他在內地拍戲期間突然抽搐暈倒，更從高處墮下，昏迷超過十分鐘兼口吐白泡，情況令人非常擔心。其後洪卓立返港治療休養，但就一度「潛水」半年，令不少粉絲十分擔心。之後洪卓立在IG交代身體狀況，他透露一邊聲帶肌肉彎曲，要養聲休息。前年洪卓立宣布與Hillary劉沛蘅分手後首度出席公開活動，但暴脹身形就嚇窒網民，更慘被指「肥到冇頸」，當時他就透露是為增磅增肌到200磅，其後再進行地獄式減肥，但又因腰傷關係完全停止了重訓。去年洪卓立曾一度減磅成功，清減不少，但早前他上載獻唱陳慧嫻金曲《千千闕歌》的片段，又被指身形暴脹變化太大，而且嚴重A字膊，掀起網民熱議！

曾因病被迫停工休息近兩年。（IG@hungcl）

洪卓立於2021年5月底在內地拍戲時突然抽搐暈倒，從高處墮下昏迷超過十分鐘更口吐白泡，情況令人非常擔心。（英皇提供）

前年11月洪卓立分手後首度公開露面，身形明顯暴脹，當時他透露增磅增肌體重達200磅，達到人生巔峰，令外界不禁擔心其身體狀況。（資料圖片）

洪卓立分手後身形暴脹幾個碼。（IG@hungcl）

洪卓立指辛苦練來的肌肉去，因為自己不小心觸碰舊患腰傷關係，完全停止了重訓幾個月。（IG@hungcl）

去年一度清減不少，但仍面圓圓。（IG@hungcl）

在內地舉行巡迴演唱會。（IG@hungcl）

身形比之前明顯清減不少！（IG@hungcl）

顏值回歸！（IG@hungcl）