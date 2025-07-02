離巢港姐冠軍為仔仔復刻童年時光有感而發　14歲舊照證純天然美女

上月剛迎來了34歲生日的陳凱琳與比她大22年的視帝老公鄭嘉穎於2018年結婚，婚後陳凱琳相繼誕下三個仔仔，為鄭家開枝散葉，四年抱三組成了幸福五口之家。陳凱琳主力照顧家庭的同時亦有發展她的個人事業，她近年已由藝人轉型兼任KOL，深受品牌及廣告商的喜愛，工作接個不停。她每日都會IG出post更新作品，相當勤力，離巢後的她發展愈來愈好，更成為了全港最吸金的KOL。

鄭嘉穎與港姐冠軍太太陳凱琳及3個兒子，一家五口美滿幸福。（IG@ghlchan）

鄭嘉穎與陳凱琳曬恩愛。(小紅書)

鄭嘉穎與陳凱琳帶仔仔到成都玩。(小紅書)

陳凱琳雖然工作忙碌，但她一有時間就會陪伴家人。昨日她就於IG分享了她日前帶同仔仔到主題樂園玩的靚相，以及多張她14歲時的舊照，留言寫道：「這篇貼文對我來說有點感人❤️✨......在這裡，夢想和回憶將永遠存在。當我告訴爸爸我要參加他們的20週年慶典時，他那天早上發來照片，提醒我20年前，我也來過這裡。站在我14歲時可能也曾經站過的地方。不僅如此，它還讓我想起我叔叔以前在這裡工作。每年夏天我回香港探望祖父母時，我們總會去樂園，整天整夜待在那裡。嗯…好像有些事情永遠不會改變。但這次——20年後——我正在和我的孩子們創造新的回憶。誰知道呢？也許有一天我也能帶他們的孩子來這裡…」，她為仔仔復刻了她的童年時光。

網民的焦點就落在陳凱琳14歲的舊照之上，紛紛大讚她那時候已經十分之靚女，絕對是純天然美女。

陳凱琳帶仔仔遊主題樂園。(IG圖片)

陳凱琳帶仔仔遊主題樂園。(IG圖片)

陳凱琳帶仔仔遊主題樂園。(IG圖片)

陳凱琳帶仔仔遊主題樂園。(IG圖片)

陳凱琳14歲時已好靚女。(IG圖片)

陳凱琳14歲時已好靚女。(IG圖片)

陳凱琳14歲時已好靚女。(IG圖片)