港姐冠軍囝囝9月升小未做入學準備　遭詐型自爆與自身問題有關

陳凱琳（Grace）今日（2/7）現身九龍塘出席活動。提到大仔鄭承悅（Rafael）今年9月將升讀小一，Grace接受《香港01》訪問時透露大仔已獲派心儀學校，父親母校番禺會所華仁小學：「其實我哋又唔想公開，係想保護小朋友安全，咁所以係想低調。」

陳凱琳希望強化兒子的中文基礎能力，尤其是中文聽說讀寫的學習。（葉志明 攝）

講到為大仔入學準備，Grace笑言：「我諗我係全香港係最冇準備嘅媽媽，因為我身邊有個好稱職嘅媽媽，就問我點解呢樣個樣又未買，我就同佢講到我哋入學嘅時候就會識，佢就話唔得㗎，要而家去準備。（你行動未？）其實我唔係香港讀書，變咗我係唔知個規格會係點樣，我諗到開學嘅時候，就入媽媽群組問佢哋需要啲乜嘢。」

陳凱琳今日出席活動。（葉志明 攝）

被問大仔迎新環境要否作心理輔導？Grace表示：「其實我哋之前都有帶過佢去過呢間學校幾次，又會同佢講嚟迎呢度就係佢嘅新學校，反而佢係好期待。同埋佢就會成日同二佬講拜拜『出年哥哥唔喺度，自己執生』。但二佬就冇乜嘢，因為最細嘅細佬會同佢同一間學校。」

陳凱琳今日出席活動。（葉志明攝）