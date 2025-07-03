李金凱自嘲「無對手」令肥媽失言爆粗　親解一原因拒絕裝義肢

劉洋和李金凱因參加TVB歌唱比賽《中年好聲音3》人氣急升，亦因此成為好朋友，日前二人為肥媽（Maria Cordero）的網上直播節目擔任嘉賓，肥媽教煮餸外，更驚喜是火鍋店老闆劉洋都有親自下廚，並以雙手代金凱教煮泰式肉碎包生菜，煮完兩兄弟分甘同味，你一啖我一啖齊吃同一件肉碎包生菜。

劉洋同李金凱感情好好。（林迅景 攝）

劉洋贏比賽後承諾請李金凱吃一個月飯。(葉志明 攝)

李金凱被問到滿意好友劉洋的名次時，他認為劉洋的名次可以更好。(葉志明 攝)

一向玩得的金凱自嘲「無對手」，所以對食很有要求，搞到肥媽失言爆粗：「佢好乞人憎架真係，無對手呀幾X街吖，哎吔，講呢啲難gag呀，因為我無對手喎。」

直播中有不少網民留言，金凱落閘叫大家不要問關於去廁所的問題，表示解釋也解釋得不清楚，肥媽廣東話與國語夾雜說：「我不會問。好衰架，死要問，你（劉洋）問架？問佢點去廁所，幾衰格呀！」金凱代解釋：「他只是想幫很多想問的人而已。」肥媽說：「問來幹嗎，問完學嗎？多餘架，唔好問。」劉洋說：「好奇，好奇害死貓。」

肥媽覺得大家問金凱點去廁所嘅問題好多餘。（YouTube@肥媽Maria Cordero）

金凱自嘲「無對手」，搞到肥媽失言爆粗：「佢好乞人憎架真係，無對手呀幾X街吖！」（YouTube@肥媽Maria Cordero）

金凱用口講煮法，劉洋代勞。（YouTube@肥媽Maria Cordero）

兩兄弟一人一啖。（YouTube@肥媽Maria Cordero）

肥媽都有餵金凱試食。（YouTube@肥媽Maria Cordero）

對於有網民建議金凱成立基金，等支持他的粉絲可以籌款幫他安裝一對機械手，肥媽急著搶答：「唉，金凱係唔想有，佢習慣咗，你無啦啦俾個嘢佢，佢依家活得好開心。」之後金凱亦有認真回答安裝義肢的問題，他直言不是自己不想裝，而是科技未能讓他得心應手，他即場示範了一個喝水的動作，假若安裝了一對機械手，拿起水杯動作會很慢；相反，現在他一低頭用口直接喝更加方便，他說：「我等不了，所以如果未來真的有機會，真的像手的話，我肯定會裝的，為什麼呢，因為我裝了以後，就不用等到『今生約定他生再擁抱』」。

金凱示範飲水，佢話用口仲快。（YouTube@肥媽Maria Cordero）

好多人錫金凱。（YouTube@肥媽Maria Cordero）

金凱解釋唔裝義肢原因。（YouTube@肥媽Maria Cordero）

劉洋則被網民讚可愛，是眾人心目中的第一名，肥媽爆很多前輩想邀請二人到家吃飯，並已答應同樣熱愛音樂的陳友。劉洋和金凱在直播中繼續互窒互寸，但仍感受到二人互相關心有愛，肥媽笑指他們可能前世是夫妻。

劉洋和李金凱被笑前世可能係夫妻。（YouTube@肥媽Maria Cordero）

節目中以「老公」、「老婆」相稱，好搞笑。（YouTube@肥媽Maria Cordero）