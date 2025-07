現年42歲港姐冠軍曹敏莉於2010年與坐擁億萬身家的金融才俊張家傑結婚,婚後兩人育有2子1女,曹敏莉早已淡出幕前。早前二仔Marco小學畢業,一家出動出席畢業典禮,曹敏莉亦相當驕傲。來到暑假,曹敏莉一家大細到法國旅行,順便慶祝Marco畢業,曹敏莉曬出巴黎鐵塔前拍下的全家福,今年13歲的大女Dora暴風式長高已高過媽媽,又靚又窈窕!

曹敏莉分享多張照片,相中Dora穿上露肩短裙,高䠷有氣質,已幾乎同爸爸差不多高。Marco亦與媽媽一樣高,全部小朋友都是高高瘦瘦,基因令人羨慕!有網民留言:「Kids getting so tall, especially Dora is taller than you now?!(小朋友生得好高,尤其Dora現已高過你了?!)曹敏莉回覆:「yea… I feel so short around them(對...我在他們身邊感到很矮。)」

