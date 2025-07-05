麥浚龍中英混血兒女友彩色照激罕曝光 學歷高有耐性曾計劃生兩個
撰文：袁汎煌
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現年41歲的麥浚龍（Juno）與大兩歲的中英混血兒女友戴庚玲（Janine）愛情長跑逾10年，近年二人更越愛越高調，除了不時曬出合照， Janine更亦不時情話綿綿公開向Juno表白，非常恩愛。他們一向喜歡玩「暗黑浪漫」，二人的IG Post都是清一色黑白照，不過吳日言日前就激罕曬出Janine的彩色照，曾是摸特兒出身的Janine Keep得非常好！
戴庚玲（Janine）模特兒出身，曾接拍多個廣告，工作不斷的她更是公司中頭十位最賺錢的模特兒之一。Janine擁有英國利物浦大學心理學學位，學歷高，有耐性，她亦是一名兼職英文補習老師，喜歡小朋友的她曾揚言希望35歲前生B，更計劃要生兩個，但她卻沒有結婚的計劃，寧願做未婚媽媽。
2010年，麥浚龍邀請Janine擔任歌曲MV女主角，二人火速撻着，拍拖不到10日便主動公告天下；兩個月後，女方更進駐男友位於淺水灣道的超級豪宅同居，但戀情曝光9個月後分手，當時有傳Juno搭上日本AV女優蒼井空，又有傳鄧麗欣介入，但Juno澄清「與別人無關」，強調再見亦是朋友。
結果，Juno與Janine在2013年復合，但戀情就變得低調，去年有傳二人已婚並育有一女，Juno急着否認，稱視3隻貓為「小朋友」，但暫時未有計劃結婚，並說：「如果有一日真係結婚，我唔介意畀大家知道， 冇乜唔畀得人知， 我唔係介意結婚，但暫時未想（結婚）住，做好工作先。」