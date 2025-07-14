退圈男神再次重申冇諗過復出　希望大家叫佢師傅力證轉行

現年43歲的香港藝人李日朗（Don），早前於社交平台正式宣布退出娛樂圈，結束超過20年演藝生涯。他坦言過去數年已淡出演藝工作，近年主力經營創業及網絡直播帶貨，並分享生活點滴，與粉絲保持互動。

李日朗早前宣布退圈。（IG@mrdonli）

他最近又在內地社交平台抖音上講到退圈一事，指有不少粉絲問他會否繼續唱歌、演戲，李日朗表示很開心有人繼續期待他的表演，但希望大家以後都叫他做Don師傅，因為他現在是國際塑顏術教師，力證全面轉行。

李日朗指不少人問他會否繼續唱歌演戲。（片段截圖）

李日朗現在是國際塑顏術教師。（片段截圖）

李日朗希望大家以後都叫他做Don師傅。（片段截圖）

李日朗今年初曾遠赴印度，進行為期14天的短暫出家修行。他穿上袈裟、剃度，參與義工活動，包括協助學校擴建、探訪低收入及傷殘人士，甚至親身拯救流浪牛。他坦言這次體驗令他深刻感受到「生命無常」，並對香港生活充滿感恩：「能夠生活喺香港其實真係好幸福！」

李日朗短期修行完畢，已經還俗。（IG@mrdonli）

李日朗前往印度出家。（IG@mrdonli）

期間，李日朗亦經歷不少人生波折，包括同行友人突發重病、家中愛貓離世等，令他在社交網感慨人生無常。他澄清出家並非因情傷，僅屬個人成長與體驗，強調未來希望專注於工作、陪伴家人及過自己喜歡的生活。

李日朗女友黃靜藍有翻版林志玲稱號。（IG/@bluenamchu）

李日朗17歲愛貓離世。（IG：@mrdonli）

李日朗2003年以歌手身份出道，憑劇集《當四葉草碰上劍尖時》人氣急升，後來轉戰幕前幕後，近年則積極發展個人事業。他感謝粉絲多年支持，並表示現階段最享受簡單自在的生活。