是非港姐亞軍宣布正式榮升馬主　卸任後即離巢讀牛津MBA

2022年港姐亞軍許子萱（Cecca）卸任後即宣布正式離開TVB，並遠赴英國牛津大學深造攻讀MBA課程，去年10月她興奮宣布順利畢業，並透露有意到大灣區創業。日前許子萱在IG分享喜訊，原來她已正式榮升馬主：「二月份在全球最大週歲馬拍賣會之一，澳洲悉尼Inglis Classic Yearling Sale投得的良駒，如今正在當地接受專業訓練Pre-training，進展喜人，身形和步態都漸顯鋒芒。雖遠在他鄉，首次成為International Owner，很欣慰能見證愛駒逐夢起航☺️」

2022年港姐亞軍許子萱（Cecca）。（IG@ceccamangoqueen0214）

2022年港姐。（IG@ceccamangoqueen0214）

獲最佳妝容獎、生態保育大使獎、最佳口才獎、國際親善小姐及亞軍共5個獎項。（IG@ceccamangoqueen0214）

遠赴英國牛津大學深造攻讀MBA課程。（IG@ceccamangoqueen0214）

去年宣布順利畢業！（IG@ceccamangoqueen0214）

與一班同學合照。（IG@ceccamangoqueen0214）

依然亮眼！（IG@ceccamangoqueen0214）

學霸！（IG@ceccamangoqueen0214）

牛津大學。（IG@ceccamangoqueen0214）

相中所見，許子萱的愛駒毛色鮮明潤澤，據知她今次以$160,000澳元（約82.3萬港元）買下愛駒，不少網民都留言恭喜她榮升馬主！現年28歲的許子萱畢業於美國密芝根大學（University of Michigan）安娜堡商學院，主修金融和戰略管理，畢業後曾在華爾街投行擔任分析師，更在內地出版過自傳分享紐約職場文化。2022年許子萱參選港姐，本身已獲牛津及劍橋大學同時取錄讀MBA課程的她暫時擱置進修計劃，最後獲得亞軍、最佳妝容獎、生態保育大使獎、最佳口才獎、國際親善小姐共5個獎項，成績驕人！

榮升馬主！（IG@ceccamangoqueen0214）

許子萱的愛駒。（IG@ceccamangoqueen0214）

許子萱的愛駒。（IG@ceccamangoqueen0214）

許子萱以$160,000澳元（約82.3萬港元）買下愛駒。（網上截圖）

曾出書。（IG@ceccamangoqueen0214）

不過許子萱在參選港姐期間是非不絕，先是傳與同屆港姐鬧不和，決賽當晚宣布賽果時，她被鏡頭捕捉到當場黑面，其後她又被指多次缺席TVB公開活動，沒有屢行港姐職責，當時有傳她因不堪壓力而有意提前解約，但其後她澄清因要到內地與之前任職的金融公司交接項目，才會缺席活動。而私底下許子萱亦多次缺席港姐聚會，因而被指是「孤獨精」。而許子萱在2023年卸任後即宣布正式離開TVB，並到英國牛津大學賽德商學院攻讀工商管理系碩士課程，繼續完成學業！

2022年許子萱參選港姐並獲得亞軍。（電視截圖）

但決賽當晚宣布賽果時，許子萱被鏡頭捕捉到當場黑面。（電視截圖）

私底下許子萱亦多次缺席港姐聚會，因而被指是「孤獨精」。（小紅書圖片）

2023年卸任後即宣布正式離開TVB，並遠赴英國牛津大學深造攻讀MBA課程。（IG@ceccamangoqueen0214）

勁！（IG@ceccamangoqueen0214）

長腿！（IG@ceccamangoqueen0214）

學霸港姐！（IG@ceccamangoqueen0214）