女神配對計劃｜愛回家女神私生活揭秘　專揀特價貨格價買$7.9紙巾

憑《愛・回家之開心速遞》Candy一角成功入屋的葉蒨文（Sophie），近來參加戀綜節目《女神配對計劃》後人氣急升。早前她被發現除了演藝工作外，亦曾在一家診所兼職，但憑《女神配對計劃》彈起的她，近來工作量急升後亦無需再兼職。雖然葉蒨文已晉升為「女神」級別，但現實中的她卻十分慳家！「女神」買餸到底會買什麼？原來她習慣格價，且特別喜愛特價產品！



收工之後，葉蒨文去一間超級市場「補貨」。（李昌興 攝）

買餸去街市當然可以買到最平，但「女神」近來大受歡迎，顯然行超級市場「補貨」買餸同時也買日用品更為方便。近日《香港01》發現葉蒨文收工回家後，換了一身「街坊look」去附近的超級市場。雖說盛裝或泳衣look的葉蒨文好睇，但穿起便服恤衫牛仔褲配拖鞋的葉蒨文亦同樣吸晴！

入到去第一件事就去菜檔揀咗包白菜。雖然葉蒨文戴住口罩，但菜檔哥哥一眼就認到係佢！（李昌興 攝）

揀完菜，葉蒨文又去買雞蛋，而且又係買減價品。（李昌興 攝）

行到去糧食區，葉蒨文左睇右睇，睇咗好耐又諗咗好耐，究竟揀緊乜？（李昌興 攝）

以為「女神」買餸一定會揀牛扒紅酒魚子醬？非也！其實做女藝人，飲食隨時比gym友更清心寡欲！當日葉蒨文就只買了一盒雞蛋和白菜，外加一包紙巾，而且全都是特價貨品。本來，她走到糧油區時打算買一包$35.5/2件的特價米粉，可能覺得還是太貴，又抑或覺得不太健康，所以思考了一會，又放低了這一包米粉。

原來係一包米粉。（李昌興 攝）

不過，葉蒨文最後都係買唔落手，決定唔買。（李昌興 攝）

$22一包，$35.5兩包，即係$17一包。（李昌興 攝）

葉蒨文行過紙巾區，見到一樣貨品之後兩眼發光。（李昌興 攝）

買咗乜？（李昌興 攝）

走到紙巾區，「師奶仔」葉蒨文又發現目標，原來是發現某一個特別抵用的包裝紙巾，然後她十分開心地揀了一排買回家。

全場最平嘅紙巾！葉蒨文呢種「師奶仔」做老婆、女朋友一定儲到錢！（李昌興 攝）

慢悠悠行咗廿幾分鐘後，葉蒨文買咗白菜、雞蛋和一包紙巾。（李昌興 攝）

排隊畀完錢之後，葉蒨文仲好有手尾咁「泊」好架車仔。（李昌興 攝）

葉蒨文買完餸行返屋企，一邊行一邊「撳電話」。唔知同邊個傾緊偈呢？（李昌興 攝）

葉蒨文買完餸行返屋企，一邊行一邊「撳電話」。唔知同邊個傾緊偈呢？（李昌興 攝）

《愛回家》Candy葉蒨文一個人去迪士尼。（IG@sophieysm）

近日曾展望跟葉蒨文的新聞繼續成為網上熱話。（IG圖片）

葉蒨文（IG@sophieysm）

葉蒨文有「愛回家女神」之稱，一向都十分受網民歡迎。（IG圖片）

葉蒨文對林澤謙印象似乎不錯。（《女神配對計劃》截圖）

葉蒨文和羅毓儀嘆spa曬泳裝。（IG@sophieysm）

葉蒨文和羅毓儀嘆spa曬泳裝。（IG@sophieysm）

葉蒨文和羅毓儀嘆spa曬泳裝。（IG@sophieysm）

葉蒨文和羅毓儀嘆spa曬泳裝。（IG@sophieysm）

葉蒨文似乎不介意追求者的過去。（IG@sophieysm）