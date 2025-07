陳凱琳讓三子硬銷產品曝光複式大屋　6歲大仔有星味詐肚痛勁入戲

現年34歲的前雙料港姐冠軍陳凱琳(Grace),2018年與大22年的視帝鄭嘉穎婚後四年抱三,離開TVB後轉型做KOL,吸金力驚人,在2025年首季IG品牌內容廣告銷售額排第二位,被前華姐倪晨曦超前。陳凱琳幾乎每日都出新post,有時會拉埋老公一齊拍片,近日她又接到一個老牌脾胃丸廣告,6歲鄭承悅(Rafael)、5歲次子鄭承亮(Yannick)及2歲半孻仔鄭承太(Carlos)齊齊出鏡,好熱鬧!

陳凱琳轉型做KOL勁吸金。(IG:@ghlchan)

夫妻恩愛。(IG:@ghlchan)

Grace有時會拉埋老公一齊拍片。(IG:@ghlchan)

陳凱琳與鄭嘉穎一家去遊玩。(IG @ghlchan)

三子都有高顏值。(IG @ghlchan)

當陳凱琳打算拍廣告片花絮時,剛巧三子放學,她索性將產品給三子「硬銷」,孻仔Carlos肥嘟嘟最為搶鏡。而大仔Rafael靚仔樣似足爸爸,想不到還遺傳了父母的演戲細胞,扮肚痛用雙手揞住肚仔,一副「嗱住痛」表情,痛到傾斜跌出鏡頭外,相當入戲。陳凱琳留言:「When I try to shoot my videos after the kids get home form school....🫣(At least Rafa was helpful🤣)」大讚囝囝是好幫手。

有小朋友嘅屋企難免多雜物。(IG:@ghlchan)

三個小朋友一齊硬銷產品。(IG:@ghlchan)

大仔好似爸爸。(IG:@ghlchan)

為讓小朋友有更大的活動空間,鄭氏一家年前由何文田千呎豪宅搬去富豪區的複式大屋。影片同時曝光陳凱琳的家居內貌,採用開放式廚房,飯廳擺有一張巨型飯枱;而客廳格調簡約,遠處見到一條大樓梯,空間偌大寬敞,除梳化外,還有一張超巨型的按摩椅。不過,一如所有有小朋友的家,陳凱琳的屋企都有頗多雜物,但仍尚算乾淨。

除梳化外,還有一張超巨型的按摩椅,遠處見到一條大樓梯。(IG:@ghlchan)