陳凱琳讓三子硬銷產品曝光複式大屋　6歲大仔有星味詐肚痛勁入戲

現年34歲的前雙料港姐冠軍陳凱琳（Grace），2018年與大22年的視帝鄭嘉穎婚後四年抱三，離開TVB後轉型做KOL，吸金力驚人，在2025年首季IG品牌內容廣告銷售額排第二位，被前華姐倪晨曦超前。陳凱琳幾乎每日都出新post，有時會拉埋老公一齊拍片，近日她又接到一個老牌脾胃丸廣告，6歲鄭承悅（Rafael）、5歲次子鄭承亮（Yannick）及2歲半孻仔鄭承太（Carlos）齊齊出鏡，好熱鬧！

陳凱琳轉型做KOL勁吸金。（IG：@ghlchan）

夫妻恩愛。（IG：@ghlchan）

Grace有時會拉埋老公一齊拍片。（IG：@ghlchan）

陳凱琳與鄭嘉穎一家去遊玩。(IG @ghlchan)

三子都有高顏值。(IG @ghlchan)

當陳凱琳打算拍廣告片花絮時，剛巧三子放學，她索性將產品給三子「硬銷」，孻仔Carlos肥嘟嘟最為搶鏡。而大仔Rafael靚仔樣似足爸爸，想不到還遺傳了父母的演戲細胞，扮肚痛用雙手揞住肚仔，一副「嗱住痛」表情，痛到傾斜跌出鏡頭外，相當入戲。陳凱琳留言：「When I try to shoot my videos after the kids get home form school....🫣（At least Rafa was helpful🤣）」大讚囝囝是好幫手。

有小朋友嘅屋企難免多雜物。（IG：@ghlchan）

三個小朋友一齊硬銷產品。（IG：@ghlchan）

大仔好似爸爸。（IG：@ghlchan）

為讓小朋友有更大的活動空間，鄭氏一家年前由何文田千呎豪宅搬去富豪區的複式大屋。影片同時曝光陳凱琳的家居內貌，採用開放式廚房，飯廳擺有一張巨型飯枱；而客廳格調簡約，遠處見到一條大樓梯，空間偌大寬敞，除梳化外，還有一張超巨型的按摩椅。不過，一如所有有小朋友的家，陳凱琳的屋企都有頗多雜物，但仍尚算乾淨。

除梳化外，還有一張超巨型的按摩椅，遠處見到一條大樓梯。（IG：@ghlchan）