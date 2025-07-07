陳山聰仔Jaco五歲生日豪華派對　親子外遊狂曬全家福證恩愛

視帝陳山聰2019年迎娶拍拖5年的圈外女友何麗萍（Apple）。翌年一索得男，添寶貝仔陳霆軒（Jaco）。轉眼間Jaco 五歲生日，山聰為囝囝準備盛大生日會兼外遊慶祝，更狂曬全家福力證一家相當幸福。



陳山聰與何麗萍（Apple）於2019年結婚。（IG@joelshanchung）

陳山聰和太太婚後育有一子Jaco。（IG@joelshanchung）

陳山聰跟囝囝Jaco成個餅印。（IG：@joelshanchung）

陳山聰囝囝Jaco五歲生日。（IG@joelshanchung）

日前Jaco K2畢業結業禮上勇奪獎項，令山聰眉開眼笑高呼：「真係光宗耀祖﹗」轉眼來到5歲生日，舉行「死侍」主題生日會，場內佈置及蛋糕都相當精緻，又趁暑假一家人到馬來西亞旅遊慶生，山聰單手托起囝囝打卡，又玩水兼觀光相當盡興。

陳山聰與太太何麗萍（Apple）為囝囝Jaco舉行盛大生日派對。（IG@joelshanchung）

陳山聰與太太何麗萍（Apple）為囝囝Jaco舉行盛大生日派對。（IG@joelshanchung）

陳山聰與太太何麗萍（Apple）為囝囝Jaco舉行盛大生日派對。（IG@joelshanchung）

陳山聰與太太何麗萍（Apple）為囝囝Jaco舉行盛大生日派對。（IG@joelshanchung）

陳山聰與太太何麗萍（Apple）為囝囝Jaco舉行盛大生日派對。（IG@joelshanchung）

陳山聰與太太何麗萍（Apple）為囝囝Jaco舉行盛大生日派對。（IG@joelshanchung）

陳山聰連環曬慶生旅行照留言：「大佬5歲生日吉隆坡之旅🎂👦🏼爸爸媽媽希望你繼續健康快樂成長⭐️迎接一個美好的人生、努力讀書📚做個頂天立地嘅男子漢🤘🏿😎#再次多謝所有兄弟姊妹出席 #吉隆坡 #日日飽到咩咁 #日日游水游到皮都皺晒 #你快樂所以我快樂❤️」早前曾傳出陳山聰及太太婚姻出問題，婚戒失蹤，但是次連環曬多張合照力證感情要好。

陳山聰一家到馬來西亞旅行。（IG@joelshanchung）

陳山聰一家到馬來西亞旅行。（IG@joelshanchung）

陳山聰囝囝Jaco已經五歲。（IG@joelshanchung）

陳山聰囝囝Jaco已經五歲。（IG@joelshanchung）

陳山聰囝囝Jaco已經五歲。（IG@joelshanchung）

陳山聰囝囝Jaco已經五歲。（IG@joelshanchung）

陳山聰一家到馬來西亞旅行。（IG@joelshanchung）

陳山聰一家到馬來西亞旅行。（IG@joelshanchung）

陳山聰一家到馬來西亞旅行。（IG@joelshanchung）