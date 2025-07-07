TVB準視后超貼身裙激曬飽滿上圍震撼眼球 一貼身衣物惹人好奇
現年38歲的高海寧（高Ling）憑劇集《新聞女王》中飾演「許詩晴」一角爆紅，贏得獎項和人氣，攀上事業高峰，但她並沒有因此自滿，早前趁工作空檔到北京進修演技。最近高海寧參與內地綜藝節目《無限超越班3》，有一集與內地花旦劉濤演對手戲，表現亮麗，演技、氣場全不輸對方，被封「視后級」演出。
除了演技獲讚外，高海寧也擁有一副令男生傾慕、女生羨慕的魔鬼身材，她在身材管理方面非常嚴格，一點也不偷懶，經常做運動，讓身材長期處於最fit狀態。而且高海寧也毫不吝嗇其天賦本錢，不時會在社交平台展示健康性感及充滿女人味的一面，深受網民喜愛。
而早前，高海寧出席公開活動時的衣著和身材再次成為焦點，當日她身穿一條白色連身裙，超貼身設計將其前凸後翹的S型身體曲線表露無遺，飽滿胸型完全藏不住，吸睛程度爆燈。
有網民大讚高海寧身材好有料，同時很好奇穿這種緊身衣服裡到底穿的什麼bra能這麼無痕還顯得胸型這麼好看，顯得身材好好。有網民猜測：「會不會是衣服設計就是一體式的，無需另外再穿？」有網民則回覆：「如果真的，那胸型非常漂亮了，只是乳貼還這麼漂亮」。另外，不少人看了短片後大讚高海寧完美、堪稱一絕，甚至有阿姨級網民笑說：「我一個女人，一個奔五的老阿姨，都目不轉睛看了好幾次」。
高海寧可謂元祖級「TVB咪神」，由於身材出眾，故早年無論出席活動、參與綜藝節目還是拍劇都離不開性感示人，身材自然也成為大眾的焦點，因此除了限制了幕前發展外，也惹來不少負面報道，故她曾「封胸」努力擺脫性感形象。
後來，高海寧調整了心態，找到自己最自由自在的狀態，她表示：「從曾經很在意別人的眼光，到現在我管你怎麼看。我知道我自由了，不被任何人定義。這種美是帶有力量感的，狂熱而自信。偶爾emo也沒關係，通過各種情緒感受這個世界，才能活得更真實有趣。」高海寧表示從前的她很介意別人眼光，但成熟了，心態也不同了，如今的她很愛自己，也自由了而且變得更美。