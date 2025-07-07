TVB準視后超貼身裙激曬飽滿上圍震撼眼球　一貼身衣物惹人好奇

現年38歲的高海寧（高Ling）憑劇集《新聞女王》中飾演「許詩晴」一角爆紅，贏得獎項和人氣，攀上事業高峰，但她並沒有因此自滿，早前趁工作空檔到北京進修演技。最近高海寧參與內地綜藝節目《無限超越班3》，有一集與內地花旦劉濤演對手戲，表現亮麗，演技、氣場全不輸對方，被封「視后級」演出。

高海寧憑劇集《新聞女王》爆紅，奪得台慶頒獎禮「最佳女配角」。（IG圖片）

高海寧早前完成了演技進修課程。（高海寧微博圖片）

高海寧在《無限超越班3》中與內地花旦劉濤演對手戲，演技、氣場全不輸對方，被讚是視后級表現。（《無限超越班3》節目截圖）

除了演技獲讚外，高海寧也擁有一副令男生傾慕、女生羨慕的魔鬼身材，她在身材管理方面非常嚴格，一點也不偷懶，經常做運動，讓身材長期處於最fit狀態。而且高海寧也毫不吝嗇其天賦本錢，不時會在社交平台展示健康性感及充滿女人味的一面，深受網民喜愛。

高海寧不吝嗇展示其火辣身材。（IG@sammkoling）

越來越有女人味。（IG@sammkoling）

而早前，高海寧出席公開活動時的衣著和身材再次成為焦點，當日她身穿一條白色連身裙，超貼身設計將其前凸後翹的S型身體曲線表露無遺，飽滿胸型完全藏不住，吸睛程度爆燈。

早前高海寧身穿一條白色貼身連身裙出席活動，身材再次成為焦點。（小紅書截圖）

飽滿胸型完全藏不住。（小紅書截圖）

超貼身設計將高海寧前凸後翹的S型身體曲線表露無遺（小紅書截圖）

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有網民大讚高海寧身材好有料，同時很好奇穿這種緊身衣服裡到底穿的什麼bra能這麼無痕還顯得胸型這麼好看，顯得身材好好。有網民猜測：「會不會是衣服設計就是一體式的，無需另外再穿？」有網民則回覆：「如果真的，那胸型非常漂亮了，只是乳貼還這麼漂亮」。另外，不少人看了短片後大讚高海寧完美、堪稱一絕，甚至有阿姨級網民笑說：「我一個女人，一個奔五的老阿姨，都目不轉睛看了好幾次」。

有網民好奇高海寧的內衣穿搭。（小紅書截圖）

高海寧可謂元祖級「TVB咪神」，由於身材出眾，故早年無論出席活動、參與綜藝節目還是拍劇都離不開性感示人，身材自然也成為大眾的焦點，因此除了限制了幕前發展外，也惹來不少負面報道，故她曾「封胸」努力擺脫性感形象。

高海寧近年撈得風山水起。（IG@sammkoling）

高海寧身材真係無得彈。（IG@sammkoling）

後來，高海寧調整了心態，找到自己最自由自在的狀態，她表示：「從曾經很在意別人的眼光，到現在我管你怎麼看。我知道我自由了，不被任何人定義。這種美是帶有力量感的，狂熱而自信。偶爾emo也沒關係，通過各種情緒感受這個世界，才能活得更真實有趣。」高海寧表示從前的她很介意別人眼光，但成熟了，心態也不同了，如今的她很愛自己，也自由了而且變得更美。

高海寧穿上一件深藍色幼身吊帶連身裙，若隱若現非常性感。(ig@sammkoling)