Tyson Yoshi演唱會｜自稱VIP不滿一事大聲爆粗喪鬧　TY：唔知乜水

Tyson Yoshi於啟德體藝館舉行的演唱會《THE VILLAIN LIVE IN HONG KONG》昨晚（6日）尾場，今次演唱會除了大玩「插水」外，亦有一個「中二病」環節，Tyson將演唱會變成「大形邪教現場」，要全場觀眾穿起黑白斗篷及戴上帽子，按照其指令分兩邊轉身，他笑說：「這個主意相當『中二病』，但希望大家陪我做一次，真心型到爆！」

Tyson Yoshi於啟德體藝館舉行的演唱會《THE VILLAIN LIVE IN HONG KONG》7月6日尾場。（IG@tysonyoshi）

Tyson將演唱會變成「大形邪教現場」，要全場觀眾穿起黑白斗篷及戴上帽子，按照其指令分兩邊轉身。（IG@tysonyoshi）

TY笑說：「這個主意相當『中二病』，但希望大家陪我做一次，真心型到爆！」（IG@tysonyoshi）

不過網上流傳一段影片，有一男一女觀眾在演唱會舉行期間，於坐山頂包廂位的觀眾席爆粗大叫：「VIP冇衫呀！X你老X！」雖然其他觀眾未有阻止，但他們的聲量相當大，有同場觀眾留言：「佢哋真係好X嘈，佢哋未玩轉身之前就X緊，好記得佢喺第一個talk位一開波就X 不斷講：『VIP無雨褸啊X你老X』唔知以為無件雨褸佢會死」、「佢哋成場都係咁激動」、「喺佢哋附近頭都痛埋」也有人形容女事主行為似足享和街車房的職員。不過亦有人表示諒解，指「包廂飛都係真金白銀比錢入場架 （唔係牛）入場知無雨褸無得一齊玩真係好sad😭 無得join邪教感覺整個體驗係爭咁啲。」

片段所見，當時Tyson Yoshi正掟禮物畀觀眾，個個爭住要。（Threads@wlyinli_）

一男一女觀眾卻非常激動，以極大聲量在山頂包廂位置爆粗喪鬧！（Threads@wlyinli_）

他們因沒有雨褸感到不滿，爆粗大叫：「VIP冇衫呀！X你老X！」（Threads@wlyinli_）

開Post的網民說：「後面vip XX你🥲🥲 Tyson Yoshi」由於有網民推測這個包廂位置是內部飛，又指全場觀眾都有雨褸，唯獨這區包廂沒有等等，Tyson Yoshi都有在帖文下留言及轉發：「VIP? What VIP 😂 I’ve no idea who they are.（VIP？什麼VIP？我完全不知他們是誰。）」當有人說大會安排有點差，Tyson Yoshi就回覆：「其實嗰個包廂唔係屬於主辦 乜嘢人去 佢哋點樣賣飛 我都係完全冇辦法控制 亦都冇得『安排』🤔」