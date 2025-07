Tyson Yoshi演唱會｜自稱VIP不滿一事大聲爆粗喪鬧　TY：唔知乜水

Tyson Yoshi於啟德體藝館舉行的演唱會《THE VILLAIN LIVE IN HONG KONG》昨晚(6日)尾場,今次演唱會除了大玩「插水」外,亦有一個「中二病」環節,Tyson將演唱會變成「大形邪教現場」,要全場觀眾穿起黑白斗篷及戴上帽子,按照其指令分兩邊轉身,他笑說:「這個主意相當『中二病』,但希望大家陪我做一次,真心型到爆!」

Tyson Yoshi於啟德體藝館舉行的演唱會《THE VILLAIN LIVE IN HONG KONG》7月6日尾場。(IG@tysonyoshi)

Tyson將演唱會變成「大形邪教現場」,要全場觀眾穿起黑白斗篷及戴上帽子,按照其指令分兩邊轉身。(IG@tysonyoshi)

TY笑說:「這個主意相當『中二病』,但希望大家陪我做一次,真心型到爆!」(IG@tysonyoshi)

不過網上流傳一段影片,有一男一女觀眾在演唱會舉行期間,於坐山頂包廂位的觀眾席爆粗大叫:「VIP冇衫呀!X你老X!」雖然其他觀眾未有阻止,但他們的聲量相當大,有同場觀眾留言:「佢哋真係好X嘈,佢哋未玩轉身之前就X緊,好記得佢喺第一個talk位一開波就X 不斷講:『VIP無雨褸啊X你老X』唔知以為無件雨褸佢會死」、「佢哋成場都係咁激動」、「喺佢哋附近頭都痛埋」也有人形容女事主行為似足享和街車房的職員。不過亦有人表示諒解,指「包廂飛都係真金白銀比錢入場架 (唔係牛)入場知無雨褸無得一齊玩真係好sad😭 無得join邪教感覺整個體驗係爭咁啲。」

片段所見,當時Tyson Yoshi正掟禮物畀觀眾,個個爭住要。(Threads@wlyinli_)

一男一女觀眾卻非常激動,以極大聲量在山頂包廂位置爆粗喪鬧!(Threads@wlyinli_)

他們因沒有雨褸感到不滿,爆粗大叫:「VIP冇衫呀!X你老X!」(Threads@wlyinli_)

開Post的網民說:「後面vip XX你🥲🥲 Tyson Yoshi」由於有網民推測這個包廂位置是內部飛,又指全場觀眾都有雨褸,唯獨這區包廂沒有等等,Tyson Yoshi都有在帖文下留言及轉發:「VIP? What VIP 😂 I’ve no idea who they are.(VIP?什麼VIP?我完全不知他們是誰。)」當有人說大會安排有點差,Tyson Yoshi就回覆:「其實嗰個包廂唔係屬於主辦 乜嘢人去 佢哋點樣賣飛 我都係完全冇辦法控制 亦都冇得『安排』🤔」