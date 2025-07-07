金牌綠葉與年輕13歲陳浩民同框狀態更勝對方 北上求更大發展空間
68歲的資深演員張國強近年北上發展，並積極經營社交平台，不時會找來昔日TVB同事合作拍攝短片，深受網民喜愛。最近他又找來曾在97年版《天龍八部》中合作過的陳浩民一起玩，上演一幕慕容復（張國強飾）重遇段譽（陳浩民飾）的趣味短片。不過有網民卻將焦點卻放在二人身形上，大讚年近70歲的張國強身形Fit爆，狀態比比他小13歲的陳浩民還要好。
近日，張國強又有新搞作，找來北上發展多年的陳浩民一齊拍片，兩位曾合作《天龍八部》，分別飾演「慕容復」和「段譽」，片段裡，這對劇中「情敵」還上演小劇場，張國強到大理尋找陳浩民，當他見到作勢使出六脈神劍時，即嚇得慌忙逃跑，幽默互動令人哭笑不得。
然而，兩人再次合體不但勾起網民集體回憶，更引起網民對二人身形狀態的熱議，不少網民讚嘆張國強身雖然臉上難掩歲月行跡，但身形一樣Fit到漏，一點多餘肥肉沒有，運動員出身，果然另設不同；相反，比他年輕13歲的陳浩民就略顯發福，突出小肚腩；兩人形鮮明對比。難怪有網民搞笑留言：「現在一看，表妹選慕容復沒錯，一點沒變」、「誰能想到，待到老了慕容復比段譽好看多了」。
張國強曾在訪問中謙虛分享自己保養心得，表示除了要多謝父母遺傳了好的基因給自己外，亦認為運動員底子、規律飲食習慣及保持心境開朗很重要：「體力方面可能我運動員出身，有嘅好底子啦；至於飲食都冇乜特別，主要係唔好暴飲暴食同唔煙酒。同埋好多謝屋企人為我分擔咗屋企唔少責任，令我可以專心做自己鍾意做嘅嘢，心境開朗都可能關事。」
另外，張國強早前接受《香港01》訪問時，承認已於去年低調約滿TVB，現與TVB轉換另一形式合作，他強調今次與公司並非不歡而散，需要他的時候會隨時回來：「公司係非常之好，我唔係要讚佢，我亦唔需要講太多，佢好公正嘅，佢話畀你聽做到就做到，做唔到咪唔做到，佢無話強逼所有人，呢個係真嘅。」
張國強直言TVB有挽留他，但他希望嘗試下，現在回復自由身，自由度及發展空間相對比以前大了不少：「畢竟喺一個地方（TVB）都10幾年，大家都話經常見我演奸角或某一類角色，我都想演一啲低下層嘅角色，如果有唔同嘅空間畀我去發揮，我覺得呢個時候係可以出去囉。」