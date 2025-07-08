《愛回家》女神深夜會猛男打網球　香汗淋漓小短裙好飄逸

《愛·回家之開心速遞》飾演Candy的葉蒨文（Sophie）近來參與戀綜節目《女神配對計劃》，三位「求愛勇者」將通過一系列考驗，務求贏得「女神s」的歡心。自戀綜節目《女神配對計劃》播出後，葉蒨文與同公司的曾展望（GM）儼如成為了TVB的新CP，葉蒨文本人身價也幾級跳，深受觀眾歡迎。日前（07/7）《香港01》拍得葉蒨文在夜深時分，相約一名猛男打網球，期間有傾有講態度也頗為親暱，莫非是第4位「求愛勇者」？



葉蒨文練習打網球，都似模似樣。（李昌興 攝）

葉蒨文凌空飛起擊球，武俠片一樣。（李昌興 攝）

夜深時分，葉蒨文從家中出發抵達一個網球場，換好運動衫和小短裙的葉蒨文原來是約了一名猛男練習網球。不過，大家不要誤會，其實這名猛男只是葉蒨文的網球教練。他們在球場練習了約一個小時，期間「猛男教練」充當「人肉發球機」為葉蒨文發球，又不時指導她的擊球姿勢。葉蒨文接球時也十分盡力，期間有一球的位置打得稍微遠，她更「飛身」衝過去擊球！

葉蒨文都算有姿勢有實際㗎。（李昌興 攝）

雖然有幾球打唔中⋯⋯（李昌興 攝）

葉蒨文約猛男打網球，其實呢名只係網球教練。（李昌興 攝）

正值夏日的晚上，氣溫不算高但就十分潮濕，打了不足10分鐘，葉蒨文已經汗如雨下，整件運動衣都濕透了。不得不說，葉蒨文香汗淋漓的模樣，又與平時鏡頭前的她有不一樣的美感。

葉蒨文同教練打網球，同場仲有其他人嘅。曾展望GM唔會嬲掛？（李昌興 攝）

葉蒨文打到身水身汗。（李昌興 攝）

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葉蒨文打到身水身汗。（李昌興 攝）

打到咁上下，葉蒨文就執返啲波。（李昌興 攝）

葉蒨文約教練深夜打網球。（李昌興 攝）

葉蒨文約教練深夜打網球。（李昌興 攝）

葉蒨文約教練深夜打網球。（李昌興 攝）

葉蒨文約教練深夜打網球。（李昌興 攝）