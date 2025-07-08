Tyson Yoshi赴意大利完婚　自爆邀張敬軒「插水」買重保險

Tyson出發意大利，成功召喚大批fans送機。（鄺鈺瑩攝）

Tyson Yoshi完成3場演唱後，昨晚（7日）出發到意大利，會合老婆舉行婚禮。Tyson 今早分享婚照，以爆破為背景，花費約十萬，他表示到意大利會再與Christy 影多一輯，因為當初有如此「中二」的想法時，老婆沒有太多意見。問到為什麼不連棺材一起炸，他說：「阿嫲又煎我，有時玩到咁邪，屋企啲老人家都會畀佢哋哦，呢輯佢哋都係今日先睇，暫時未傳訊息畀我。（演唱會插水有無意見？）老人家接受資訊較慢，可能半年後先睇到。」

Tyson完成三場演唱會後，心情復雜。（鄺鈺瑩攝）

爆破婚照。

提到演唱會「插水」時被摸乳頭，Tyson 表示完好無缺。「佢摸得有啲唔溫柔，迫到我粗口都飛出嚟。」講到阻張敬軒也「插水」，Tyson原來在綵排時提出後，導演即示意他「唔好」，當張敬軒答應後，工作人員即加碼保險。「我嗰下都驚，但軒公話唔使驚，事後諗返都幾好，啲朋友黑暗一面嚟到我個場好似爆晒出嚟咁。家謙啲歌一播，佢飛出去啲人可能讓開等佢直插落地。（好擔心軒公？）一嚟賠唔起畀佢公司、二來賠唔起整個香港樂壇，佢啲支持者一人一條毛都整死我。」

張敬軒今晚亦現身機場，出發到意大利參加Tyson婚禮。

提到演唱會被讚無論視覺、聽覺、道具都十分用心，問到是否十分重皮，Tyson表示計過不用蝕。騷前騷後都十分感觸。「我開心唔同咗，你問我開3千人場會唔會開心，我係唔開心，但2019年你問我，我30人、3人都會開心，就係呢個分別。我都有同軒公傾，佢哋覺得係一個階段，因為我以為自己會好開心，但落台嗰下有鬆一口氣多過開心，所以呢幾日心情有啲複雜。」