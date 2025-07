前無綫花旦分享初生囡囡家中打針經歷　一舉動被批好危險易傷BB

現年39歲生日的王君馨 (Grace) 於2016年與銀行家老公Daniel結婚,2021年離巢TVB後從演員轉型成獨立歌手,並與好友開設Youtube頻道,作多元化的發展。王君馨去年底宣布懷孕,今年5月29日在IG報喜,表示女兒Audrey已順利出生,並貼出女兒剛出生後首張一家三口合照,以及女兒穿上靚靚BB衫的家庭照,與大家分享喜悅。王君馨也有於IG更新她成為新手媽媽的近況,昨日她就post了囡囡在家中打針的短片。

王君馨去年底宣布懷孕,今日(29日)在IG報喜,表示女兒Audrey已順利出生。(IG@gwgurlie86)

王君馨曝光女兒靚樣。(IG@gwgurlie86)

王君馨留言寫道:「Audrey 要打針針啦 做媽媽特別為佢擔心 好彩之前有朋友介紹 有姑娘上門打針嘅服務 真係太好了 唔使喺醫院排隊 唔使比BB喺唔熟悉嘅環境逗留太耐 BB打針之前舒服到瞓咗覺 同埋Audrey 好叻叻 打針之後兩三分鐘又瞓番覺 成個過程好順利 No need for transportation Getting baby into and out of stroller Fed her soon after her shots In the comfort of our home 多謝Emily姑娘,所有嘢都解釋得好清楚 It was a very positive experience , 四月打針再見!」

片中可見她全程打直抱住囡囡,除了最後囡囡打完針後是還囡囡躺她臂彎內橫抱住。不少網民都批評王君馨不應這樣抱囡囡:「BB太少不能豎抱」,「至少要扶住BB的腰」,擔心她會弄傷BB腰骨,十分危險。

王君馨囡囡在家中打針。(IG截圖)

