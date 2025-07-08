百億富三代夫妻參觀山東艦盡顯恩愛一面　細節證豪門少奶獲寵上天

霍英東長子嫡孫霍啟剛與「跳水皇后」郭晶晶結婚至今踏入第13年，多年來一直十分恩愛，兩人育有1子2女，一家五口生活幸福愉快。雖然霍啟剛出身名門，家族身家估計至少300億港元，居於清水灣的3層樓高、價值1.6億獨立豪宅，擁有私人花園和泳池，而郭晶晶婚後過住豪門少奶奶的生活，但兩人卻從不追求奢華的物質享受，日子過得相當實在，因而被譽為「最樸實的豪門夫妻」，夫妻倆形象健康，深受大眾喜愛。

郭晶晶一家人深得網民喜愛。（郭晶晶微博圖片）

二人在2012年結婚。（郭晶晶微博圖片）

郭晶晶極具親和力。（微博圖片）

日前山東艦航空母艦編隊抵達香港，開啟為期5天的訪問活動，並首次面向公眾開放。霍震霆，霍啟剛與郭晶晶前日就應邀到山東艦參觀，郭晶晶還親身體驗槍械操作，引起關注。有不少網民把當日在現場偶遇兩人所拍到的照片和片段放到社交網上分享，其中一張照片是他倆正在自拍。相中可見霍啟剛拿住手機將鏡頭對向自己和老婆郭晶晶進行自拍，笑得燦爛，他老婆郭晶晶就像小鳥依人似的依偎在他身旁，兩人看來相當sweet。

霍啟剛與郭晶晶自拍好sweet。(小紅書)

該名網民寫道：「霍啟剛怎麽在郭晶晶面前，依然和當年那個小迷弟似的，和晶晶合影自拍。郭晶晶和霍啟剛參觀山東艦，霍啟剛是時時刻刻不忘秀恩愛呀，都一把年紀了，還和郭晶晶自拍呢，看笑的多麽甜，反倒是晶晶有些不好意思了。」一眾網民都留言大讚他們愛得真實。另外有網民貼出兩人在現場的合照，可見霍啟剛站在郭晶晶身後，讓老婆輕輕倚在他身前，從這個小細節看到他在老婆面前絕非大男人，而是事事以老婆為先，在人前都是先讓老婆展現自己，他緊隨其後，足證他把郭晶晶寵上天。

霍啟剛與郭晶晶合照。(小紅書)

郭晶晶接受訪問。(小紅書)