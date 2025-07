明星足球隊旗下新跳唱組合「老六兄弟」日前與伯樂譚詠麟到上海出騷,六位成員包括50歲的衛志豪、47歲張智軒、43歲潘梓鋒、42歲莫家淦、41歲羅鈞滿和41歲伍偉樂為了唱跳演出,足足苦練了2個月,幸好得來全不費功夫,演出後獲不少網民讚賞更建議搞更多粵語歌專場!莫家淦更寫道:「獻出了很多第一次。第一次喺上海演出;第一次參與譚校長嘅音樂會;第一次跳唱三首歌曲,包括梅姐經典歌《夢伴》,改編版《告訴我I want it that way》;我哋全運會打氣歌《Let's go》。感謝校長給予我們這個難得的機會,多謝所有台前幕後的支持鼓勵,多謝粉絲們的愛戴。正如校長所講:『努力,一定有回報!』老六兄弟加油!」

人氣!

氣氛好好!

演出成功!

事後,「老六兄弟」更獲上海松江區邀去新濱鎮踢泥漿足球,莫家淦透露:「其實好好玩,但當日溫度係40度,啲泥漿都滾滾哋,玩完我哋6個好似中暑咁,但玩呢啲活動畀我哋搵返初心,好似細路仔咁!」

恭喜!

好熱!

內地好有人氣!

好厲害!

又有心!