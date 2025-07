香港第一深情男星與細15年嬌妻驚鬧婚變？　隔空嗌交直指待遇不公

49歲藝人尹子維與細15年的「內地第一美乳」徐冬冬分手後又復合,今年2月宣布訂婚,徐冬冬騷鑽戒曬幸福,今年初有雜誌爆出兩人到香港辦理婚姻登記,遞交擬結婚通知書,並自爆正備孕中。尹子維不時開直播教徐冬冬英文,惟徐冬冬從未露樣。今兩人突然隔空對話,疑似再度情海翻波?

尹子維﹑徐冬冬分手後又復合。(視覺中國)

尹子維曾豪擲570萬港紙送別墅求復合,今已已宣佈訂婚 。(徐冬冬微博圖片)

尹子維近日忽然連出多條微博,他先向徐冬冬示愛,卻又「投訴」徐冬冬不讓他發有關她的微博,控訴待遇不公,他發文:「徐總讓我少發關於她的微博抖音!她卻在發關於我的!」、「你不和我去探店!不讓我發關於你的微博!不出現在我的直播間!她說這樣希望更多的女生喜歡我的影視!但我希望只要你喜歡我的影視和我!Your love and support is all I need!」

二人復合後感情相當穩定。(徐冬冬微博圖片)

徐冬冬身材非常好。(微博圖片)

有網民質疑二人是否又嗌交,「這是又吵架了發的失眠博」,而尹子維直認是徐冬冬選擇隱身,想讓尹子維多點女粉絲,用心良苦。

徐冬冬事後發文承認不想在尹子維直播間露臉,並指想讓時間多留給自己創作內容,她說:「我是快樂素人,普通演員,新晉博主。不想進入他的直播間露臉,不想在他的探店視頻露臉。想深造自己的內容,我的內容可以關於他,希望他的內容少一點關於我,因為我想把我的時間留給自己創作,也希望他把他的時間多留給他自己。我不是什麽爽文女主,我只是有效率的鄰家姐姐。(簡單回應,事情翻篇)」

尹子維連發幾條微博「投訴」徐冬冬不讓他上載有關女友的創作內容。(微博圖片)

尹子維直認愛徐冬冬的「冷和熱情」。(微博圖片)

有網民質疑兩人是否嗌交。(微博圖片)

徐冬冬現身想做快樂素人,亦不想在尹子維直播間露面。(微博圖片)

