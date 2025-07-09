香港第一深情男星與細15年嬌妻驚鬧婚變？　隔空嗌交直指待遇不公

49歲藝人尹子維與細15年的「內地第一美乳」徐冬冬分手後又復合，今年2月宣布訂婚，徐冬冬騷鑽戒曬幸福，今年初有雜誌爆出兩人到香港辦理婚姻登記，遞交擬結婚通知書，並自爆正備孕中。尹子維不時開直播教徐冬冬英文，惟徐冬冬從未露樣。今兩人突然隔空對話，疑似再度情海翻波？

尹子維﹑徐冬冬分手後又復合。（視覺中國）

尹子維曾豪擲570萬港紙送別墅求復合，今已已宣佈訂婚 。（徐冬冬微博圖片）

尹子維近日忽然連出多條微博，他先向徐冬冬示愛，卻又「投訴」徐冬冬不讓他發有關她的微博，控訴待遇不公，他發文：「徐總讓我少發關於她的微博抖音！她卻在發關於我的！」、「你不和我去探店！不讓我發關於你的微博！不出現在我的直播間！她說這樣希望更多的女生喜歡我的影視！但我希望只要你喜歡我的影視和我！Your love and support is all I need!」

二人復合後感情相當穩定。（徐冬冬微博圖片）

徐冬冬身材非常好。（微博圖片）

有網民質疑二人是否又嗌交，「這是又吵架了發的失眠博」，而尹子維直認是徐冬冬選擇隱身，想讓尹子維多點女粉絲，用心良苦。

徐冬冬事後發文承認不想在尹子維直播間露臉，並指想讓時間多留給自己創作內容，她說：「我是快樂素人，普通演員，新晉博主。不想進入他的直播間露臉，不想在他的探店視頻露臉。想深造自己的內容，我的內容可以關於他，希望他的內容少一點關於我，因為我想把我的時間留給自己創作，也希望他把他的時間多留給他自己。我不是什麽爽文女主，我只是有效率的鄰家姐姐。（簡單回應，事情翻篇）」

尹子維連發幾條微博「投訴」徐冬冬不讓他上載有關女友的創作內容。（微博圖片）

尹子維直認愛徐冬冬的「冷和熱情」。（微博圖片）

有網民質疑兩人是否嗌交。（微博圖片）

徐冬冬現身想做快樂素人，亦不想在尹子維直播間露面。（微博圖片）

徐冬冬（微博@徐冬冬）

徐冬冬（微博@徐冬冬）

徐冬冬（微博@徐冬冬）

徐冬冬（微博@徐冬冬）