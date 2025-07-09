Tyson Yoshi意大利婚禮曝光搞足三日　樂壇一哥大合照坐C位顯地位

現年30歲的Tyson Yoshi（程浚彥）日前完成了一連三場個人演唱會後，前晚（7日）即啟程往意大利與拍拖7年女友Christy舉行婚禮，據悉婚禮將分三日進行，第一天是歡迎派對，第二天是婚禮，第三天則是池邊派對，好友Serrini（梁嘉茵）分享了似是Welcome Party上的大合照，一對新人分別以藍色和白色衣著示人，Tyson例牌露胸感覺好chill，樂壇巨星張敬軒（軒公）都有到場與Serrni同坐在前排C位，突顯「長輩級」地位，Serrini則被網民笑坐「奶奶級」座位。

Serrini與一對新人合照。（IG圖片）

張敬軒同Serrini坐前排C位，被笑似「老爺奶奶」。（IG圖片）

張敬軒衣著特別唔同。（IG圖片）

張敬軒同Serrini坐前排C位，被笑似「老爺奶奶」。（IG圖片）

Tyson Yoshi與Christy手拖手進場，人人舉手機拍照，而他在樂壇出名人緣好老友極多，除了軒公和Serrni外，Jeffrey魏浚笙、Locker林家熙及女友Marf、台灣歌手婁峻碩與太太焦凡凡等都有親赴意大利見證老友結婚，但就似乎缺少了林家謙。有傳今次是Tyson Yoshi包機票及住宿宴請親友，十分豪氣。據悉今次婚禮在意大利一個莊園內舉行，Welcom Party現場佈置簡約，在戶外地方擺放了多張長木枱配上燈飾，現場更設有提供食物的餐車，讓來賓自行到車前取食物。

Tyson Yoshi列牌騷胸肌，Christy拖手進場。（IG圖片）

Tyson Yoshi人緣好，除了軒公和Serrni外，Jeffrey魏浚笙、Locker及女友Marf、台灣歌手婁峻碩與太太焦凡凡等都有親赴意大利見證見老友結婚。（IG圖片）

第一天welcome party。（IG圖片）

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Tyson Yoshi被指是富二代，與太太Christy相識14年，拍拖也超過7年。去年6月Tyson在溫哥華舉辦演唱會期間，即場向Christy求婚成功。之後，兩人花近一年時間籌備婚禮，上月19日Tyson Yoshi在社交平台宣佈已經與Christy簽紙結婚，而今次再飛往意大利舉行婚禮，氣氛非常浪漫。

Tyson婚照好震撼！（ig@tysonyoshi）

去年6月Tyson在溫哥華舉辦演唱會期間，即場向Christy求婚成功。。（ig@tysonyoshi）