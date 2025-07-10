羅浩楷神隱4年驚揭患柏金遜症　手腳無力身體差：我幾想死丨獨家

現年75歲、前TVB金牌綠葉羅浩楷（楷哥）自從2015年完成劇集《東坡家事》後，因健康問題淡出幕前；2021年罕有現身接受好友鄧英敏的網上節目訪問，當時他透露因頸椎問題未能坐直身體，昨日他接受《香港01》電話訪問，自揭原來十多年前發現患上柏金遜症，近年身體每況愈下，手腳無力，要靠輪椅代步，早已看淡生死：「我唔知幾想死！」

羅浩楷於2021年罕有現身接受好友鄧英敏的網上節目訪問。（YouTube@老友鬼鬼）

羅浩楷當年透露因頸椎問題未能坐直身體。（YouTube@老友鬼鬼）

患柏金遜症手腳活動能力差

神隱4年的羅浩楷，日前有網民在Facebook群組「90年代回憶（新版）」談及他的近況：「羅浩楷，搞笑能手，做戲入木三分，但入行以來，好似未做過主角，最近聽聞他的身體不太好，希望他身體健康。」引起網民注關。《香港01》聯絡上羅浩楷，昨日（9日）他在電話中聲如洪鐘大談近況，透露十多年前已確診患上柏金遜症，近年健康情況每況愈下。他說：「我身體係唔好， 情況都...一般向下走囉。（但你把聲好精神。）我係柏金遜症，近一、兩年比較差啲，郁動位置強差人意，即係手腳活動能力。」

羅浩楷接受《香港01》訪問，原來他十多年前已發現患上柏金遜症。（YouTube@老友鬼鬼）

近年身體情況轉差。（YouTube@老友鬼鬼）

近日有網民指羅浩楷身體唔太好。（facebook截圖）

擁6「座駕」愛平台飛車

羅浩楷透露現在已不能自行走路，需要靠坐輪椅代步，日常生活則由太太照顧，並有聘用工人。他說：「我依家出唔到街呀，以前可以出街行走吓，呢度去吓嗰度去吓，但依家直情唔得添，要靠坐輪椅代步，於是我買咗6部輪椅。（點解？）試吓唔啱坐咪買過第二部囉，邊個朋友啱送俾佢。」他笑言平時最喜歡到屋企樓下平台「飛車」，笑說：「係幾過癮，飛車黨，睇好似幾好。（自得其樂？）可以咁講，有人同我食飯，我都唔知落唔落到嚟，唔想行呀，既然唔想唔好逼自己，仲有幾年命。」

熱愛唱歌彈結他 早已看淡生死

對於未來羅浩楷不抱太大期望，還有點心灰意冷，他說：「我依家分分鐘有病唔醫㗎嘞，我都唔知幾想死！仲有咩意思啫，坐喺度係冇意思，係有時唱吓歌仔、錄吓音，最近新開始學吓彈結他。」他直言因為現在樣子不太好看，已很久沒有拍照。

楷哥喜歡唱歌及彈結他。（YouTube@老友鬼鬼）

羅浩楷曾因為頸椎長期受壓致彎曲，需要戴頸箍。（網上圖片）

羅浩楷年前都有出席圈中朋友聚會，惟近年身體變差已甚少出街。（網上圖片）（網上圖片）

羅浩楷有逾百部作品。（TVB截圖）

羅浩楷是扮嘢能手，現要坐輪椅代步仍喜歡「飛車」自得其樂。（電視截圖）

羅浩楷是1967年國泰電影公司第一期訓練班的學生，同屆同學有資深演員秦祥林、劉江、焦雄和區聰等人，後來在導演朱克的引薦下加入TVB，是《歡樂金宵》的台柱之一，最叻扮鬼扮馬，尤其扮師傅呂奇和林子祥可說維妙維肖。

曾花一百萬元治療頸椎問題

羅浩楷亦曾拍過不少劇集和電影，粗略估計有逾百部作品。不過羅浩楷在2004年拍《皆大歡喜》時，因大動脈閉塞致心絞痛，幸當時撿回一命。他於2016年有日一覺醒來後，腰骨竟然無法挺直，後來更嚴重至駝背，需要坐輪椅，原來是椎間盤突出，他又曾因為頸椎長期受壓致彎曲而需要戴頸箍。後來經過長時間治療以及接受另類療法後，他的頸椎問題得已紓緩，不需再坐輪椅及戴頸箍，曾自爆一年的醫療費用接近港幣一百萬元。年前開始他又出現眼疾，雙眼對不到焦以及有重影，備受健康問題困擾的他，無奈退出幕前演出，於2017年正式離開無綫。

羅浩楷扮林子祥維妙維肖。（TVB截圖）