東張西望｜天寶為母翻案激動推撞爸爸　大姨仲爆：佢唔會唔識急救

TVB節目《東張西望》前日（8日）曾報道，2001年天寶的媽媽於新界家中的車內燒炭自殺，天寶當時年僅十歲，所以無法理解媽媽自殺的原因。天寶長大後重新檢視媽媽的自殺案件，卻發現疑點重重，直到從失聯多年的大姨口中得知一些驚人的事。天寶媽媽與爸爸同是教師，但原來當年爸爸有第三者的事，整個學校及周邊的人都知道，而且更是媽媽自殺前發生。

《東張西望》曾報道，2001年天寶的媽媽於新界家中的車內燒炭自殺。(節目截圖)

《東張》昨晚（9日）繼續報道事件，指天寶媽媽當日於車內自殺時，汽車警報響了半小時，爸爸才施施然走出來，天寶的大姨表示資料是從天寶媽媽的舊同事口中得知，可信性極高：「架車嘅防盜系統響咗成半個鐘至一個鐘，佢都唔出嚟，嗰條邨啲人話響到全條邨醒晒。」更指要管理員上門通知他爸爸，他爸爸才出去看發生什麼事，大姨更指出：「佢係咪知道佢要自殺而唔去救佢呢？我推理係咁諗！佢係出過嚟一次嘅，即係睇到嘅，可能佢唔覺意碰到架車，所以先警報響！可能因為嗰時我細妹都係啱啱開始燒，佢就即刻返去房瞓。」

天寶媽媽當日於車內自殺時，汽車警報響了半個小時，他爸爸才施施然走出來。(節目截圖)

天寶媽媽當日於車內自殺時，汽車警報響了半個小時，他爸爸才施施然走出來。(節目截圖)

大姨更指相隔一個月後重案組亦加入調查，她更爆出：「我細妹死嗰陣，佢有拖佢落地下，咁就等救護車嚟。原來佢大仔醒咗，佢話佢老豆用手㩒住佢啊媽手腕個脈搏，然後睇住個手錶。你見到一個人死咗，佢係一個教體育嘅，佢唔會唔識急救㗎！」大姨還指驗屍報告中表示天寶媽媽根本沒有乳癌，而且爸爸亦承認有第三者，再加上警員調查後發現天寶媽媽大部分的使用信用卡記錄都是在超級市場，沒有欠債記錄。除此之外，天寶媽媽的解剖報告中指她死因與碳氧血紅素飽和度不符，身上更有多處可疑傷痕，到此，所有真相似乎都慢慢浮現。

大姨更指相隔一個月後重案組亦加入調查。(節目截圖)

大姨更指相隔一個月後重案組亦加入調查。(節目截圖)

為求真相，天寶上門與爸爸當面對質，爸爸面對著天寶激動的質問，他立即報警處理，天寶情緒亦十分激動地說：「講大話！認唔認？當年話我阿媽係乳癌！報警啦！問心，自己做過啲嘢認唔認啊？害死我阿媽，你老婆喺你屋企自殺，仲好冷靜咁回應？仲好冷靜咁處理？仲要大話連篇？」之後天寶邊說說拍片，最後出手叫停爸爸當面與他對質。

為求真相，天寶上門與爸爸當面對質。(節目截圖)

為求真相，天寶上門與爸爸當面對質。(節目截圖)

為求真相，天寶上門與爸爸當面對質。(節目截圖)

為求真相，天寶上門與爸爸當面對質。(節目截圖)

為求真相，天寶上門與爸爸當面對質。(節目截圖)

為求真相，天寶上門與爸爸當面對質。(節目截圖)

《東張西望》聯絡上天寶的爸爸，但就拒絕任何形色的訪問，只向節目組回應了幾點，包括「遺產承辦人」、「是否有小三」、「太太是否患癌」。

天寶的爸爸只向節目組回應了幾點，包括「遺產承辦人」。(節目截圖)

天寶的爸爸只向節目組回應了幾點，包括「是否有小三」。(節目截圖)