港姐2025｜又一佳麗宣佈退選　大律師朱綽盈內地真人騷爆紅

《2025香港小姐競選》正進行得如火如荼，一眾入選佳麗陸續到髮型屋大變身，其中由黃曉明提名、曾於2021年落選港姐的26歲大律師朱綽盈，卻在此時於小紅書撰寫長文宣布退選。



由黃曉明提名、曾於2021年落選港姐的朱綽盈突然在社交網發文宣布退選。（資料圖片）

由黃曉明提名、曾於2021年落選港姐的朱綽盈突然在社交網發文宣布退選。（資料圖片）

由黃曉明提名、曾於2021年落選港姐的朱綽盈突然在社交網發文宣布退選。（資料圖片）

由黃曉明提名、曾於2021年落選港姐的朱綽盈突然在社交網發文宣布退選。（資料圖片）

由黃曉明提名的朱綽盈，初選現身時率先跑出成為焦點，豈料今7月9日她突然在社交網發文宣布退選：「再見香港小姐！我退選了！」她稱本着「哪裏跌倒哪裏站起來」的精神決定再參選：「4年前我曾經參選過但沒有入圍决賽，當時張秀文跟我說：『不是你不夠好，只是你沒找到屬於自己的魅力，過幾年你再回來，說不定你就是冠軍了。』她這句話我一直記住，這幾年來也成長了很多，更認識自己。今年我26歲了，我也想是時候直面過去，在哪裡跌倒就在哪裡重新站起，看看自己的改變，同時我也希望從此得到社會影響力推展慈善公益工作，所以決定參加2025年香港小姐。」

朱綽盈去年成為大律師。（小紅書圖片）

朱綽盈不時分享靚相。（IG：@kimberliekcyy）

朱綽盈不時分享靚相。（IG：@kimberliekcyy）

朱綽盈不時分享靚相。（IG：@kimberliekcyy）

朱綽盈不時分享靚相。（IG：@kimberliekcyy）

朱綽盈去年榮升大律師，衡量過參選後或要減少律師方面的工作，取捨之下最終選擇退出：「雖說理論上大律師的工作和演藝工作之間不存在直接衝突，但在實際中難免會有所顧慮，評委們也期望香港小姐得獎者積極參與幕前演出，不過面對牴觸我還是會堅定不移地選擇法律。既然這條路再走下去也不會把我帶到我想去的地方，再堅持下去香港小姐只會變成一種耿耿於懷的執念，這種執念對我來說是毫無益處的，這也是我一直沒有公布參選的原因。我覺得現在是我人生目前為止前所未有最好的狀態。4年前，我參選時寫的志向是『成為勇敢、優秀的現代女性典範』，現在我已經成為一個有能力、有想法的女性，可以很驕傲地給4年前的自己一個交代，我不再需要這些后冠的認可了，所以我選擇在這裡畫上完滿的句號。」

朱綽盈參加 《2021香港小姐競選》時的大頭照。（TVB）

朱綽盈（Kimberlie）當時是一名學生，身高166.5cm，志向是成為勇敢、優秀的現代女性典範，幫助弱勢社群。（資料圖片）

朱綽盈曾參加 《2021香港小姐競選》。（電視截圖）

朱綽盈曾參加 《2021香港小姐競選》。（電視截圖）