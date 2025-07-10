女神配對計劃｜可以「補飛」踢館！　追葉蒨文、李芷晴最後機會

由林盛斌擔任金牌媒人兼主持的無綫熱播戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》，15位求愛勇者為了爭奪目標心儀女神—葉蒨文（Sophie）、李芷晴（Stephanie）、羅毓儀（Yuki）、關嘉敏（Carman）及梁敏巧（Maggie）歡心各出奇謀。本周日（13日）播出的一集，5位女神將連同13位成功進級的求愛勇者，直入Dating Camp展開更激烈更繽紛的女神爭奪戰，GM能否成功如願與心儀女神Sophie同房過夜，更成為兩地粉絲關注重點！



葉蒨文和羅毓儀嘆spa曬泳裝。（IG@sophieysm）

葉蒨文對林澤謙印象似乎不錯。（《女神配對計劃》截圖）

《女神配對計劃》現正進行最後一次全球招募！

為了增加刺激及緊張感，每一刻都充滿變數的《女神配對計劃》，於今午12時透過無綫官方網站及官方社交平台宣布展開為期兩星期的「《女神配對計劃》—求愛勇者最後召集大踢館」限時活動，緊急呼籲全球年滿十八歲的潛力男性筍盤，報名爭奪「踢館」資格加入追女神行列！被初步選中的求愛勇者，將與現任求愛勇者一樣經過主持人兼金牌媒人林盛斌（阿Bob）及花生團的嚴格篩選，方能獲得踢館資格，與現任求愛勇者一爭長短，正如官網呼籲話齊：「唔想眼白白睇住自己鍾意嘅女神被追走，就要把握最後機會！」

應該會有好多人以李芷晴為目標。（《女神配對計劃》截圖）

林俊其同羅毓儀又幾襯。（《女神配對計劃》截圖）

第三集一樣咁多話題。（《女神配對計劃》截圖）

收視成績唔錯。（《女神配對計劃》截圖）

《女神配對計劃》最後一次全球招募正式開始接受報名日期為7月10日中午12時，截止報名日期則為7月24日晚上11時59分（以香港時間為準），請即把握機會加入節目、與其他求愛勇者一決高下！

竟然有踢館環節，唔知係咪敗部復活呢？（TVB圖片）

竟然有踢館環節，唔知係咪敗部復活呢？（TVB圖片）

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竟然有踢館環節，唔知係咪敗部復活呢？（TVB圖片）