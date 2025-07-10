宣萱一人Carry 9分鐘瘋狂戲碼　囂張藐視極度兇狠展反派獨有魅力

昨晚（9日）播出的《執法者們》，絕對是視后級人馬宣萱的演技晒冷之作！由八年前遭龔友城（潘志文飾）陷害入獄、再加上母親間接因自己坐牢冤枉病死開始，宣萱飾演的李雅文即默默部署復仇大計。為了掌握兩大仇人龔友城及戴祖福（林嘉華飾）的資料，李雅文在獄中每天努力搜集與二人有關的資訊。李雅文坐牢期間還認識了三位好姊妹—徐嘉欣（袁潔儀飾）、蔡佩汶（陳若思飾）及王小娟（阮兒飾，今晚一集才出場），三人成為雅文日後復仇的忠誠好拍檔…



齋睇截圖，大家都可以感受到嗰種熱血沸騰嘅復仇爽感。

齋睇截圖，大家都可以感受到嗰種熱血沸騰嘅復仇爽感。

齋睇截圖，大家都可以感受到嗰種熱血沸騰嘅復仇爽感。

宣萱笑住打潘志文毒針獲封「暗黑系女主」

雅文處心積慮多年的復仇第一擊即相當精彩，昨晚一集更只是序幕，今晚（10日）一集還有好戲在後頭！為了讓龔友城不得好死，雅文與嘉欣趁其留院時潛入病房打其毒針；「行刑」之前，雅文向友城慢條斯理、一字一句道出對他的怨恨，整場戲碼中，宣萱雖然大部分時間保持微笑、語氣還帶點溫柔，但反而更讓人不寒而慄，皆因宣萱雖然掛著笑容，但拋出的句句都是恨話之餘，眼神亦相當兇狠，心寒感Level Up。昨晚一集最後，宣萱俐落地拿起針筒，先是臉帶詭魅微笑狠狠說出：「如果你坐監，即係唔使死，我唔會咁益你。唔好意思，要你提前找埋條尾數。」之後即目露兇光地望著手中的針筒，相當帶感，難怪獲封暗黑系女主！

呢場戲袁潔儀同潘翁嘅演技亦功不可沒。

呢場戲袁潔儀同潘翁嘅演技亦功不可沒。

化身囂張＋藐視＋極度兇狠混合體 宣萱演出反派獨有魅力

今晚一集，宣萱除了拿著針筒對著潘志文說「我是要你的命」這張截圖令人熱血沸騰；在潘志文求饒期間，宣萱該副囂張、藐視一切再轉為極度兇狠的神情，更是演出了相當豐富的層次，難怪不少內地網民直指「單看到照片已很有追看欲」。由於宣萱這場演出實在太精彩，在內地播出時引起極大迴響，有網媒更發揮創意，將宣萱的狠樣＋狠話配以帶有動感的音樂剪輯成視頻，令這場復仇變得更爽更洗腦，難怪網民洗版式讚好，更有網民直封宣萱「晉江式演技」，即演員能精準的掌握角色細節，透過台詞、表情、語氣，讓角色彷彿從小說中走出來。晉江式演技通常拿來形容反派人物，惡毒卻有著獨特魅力。）

宣萱今晚嘅喊戲，同樣給出了神級的處理。

宣萱今晚嘅喊戲，同樣給出了神級的處理。

宣萱今晚嘅喊戲，同樣給出了神級的處理。

網民錯重點力讚宣萱靚得天然：自然老就是有歲月的魅力

網民留言：「封神的出彩演技」、「表面笑嘻嘻，動作卻很俐落」、「最喜歡這種有點變態有點瘋狂」、「好癲好正我鍾意」、「她演甚麼都是對的」、「愈說愈紅的眼眶，扭曲的表情」。最搞笑的是，有網民錯重點大讚宣萱保養得宜：「口紅顏色很好看」、「自然老就是有歲月的魅力」。