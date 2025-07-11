「愛回家女神」素顏照外洩　靚樣大崩壞滿臉油脂暗瘡極反胃

TVB戀綜節目《女神配對計劃》熱播，參加節目的5位「女神」梁敏巧、李芷晴、關嘉敏、葉蒨文及羅毓儀成為討論焦點，其中「愛回家女神」的李芷晴可謂是最受網民歡迎的一位，但日前竟然有李芷晴的素顏「崩壞」照流出？



李芷晴「戰鬥格」出席飯局，男士都暈晒大浪。（《女神配對計劃》截圖）

好彩只係劇情需要。（《愛・回家之開心速遞》截圖）

相中的李芷晴皮膚沒有光澤之餘又暗黃，眼睛紅腫而且變成單眼皮的眯眯眼，十分沒精打彩，最嚴重的是，臉上佈滿紅斑暗瘡兼滿臉油光，認真驚嚇！但原來，這些都只是「戲劇效果」，在最新一集《愛・回家之開心速遞》中，劇情講到李芷晴、葉蒨文、吳偉豪、周嘉洛、焦浩軒等人去西貢兩日一夜遊，期間暗戀李芷晴的焦浩軒發現她落妝後模樣，之後，才理解原來李芷晴只是因為食物敏感，才導致皮膚又紅又腫。

劇情講成班人去玩。（《愛・回家之開心速遞》截圖）

李芷晴食錯嘢，令皮膚敏感。（《愛・回家之開心速遞》截圖）

李芷晴食錯嘢，令皮膚敏感。（《愛・回家之開心速遞》截圖）

李芷晴食錯嘢，令皮膚敏感。（《愛・回家之開心速遞》截圖）

李芷晴食錯嘢，令皮膚敏感。（《愛・回家之開心速遞》截圖）

李芷晴食錯嘢，令皮膚敏感。（《愛・回家之開心速遞》截圖）

焦浩軒睇到，又誤會以為係李芷晴素顏。（《愛・回家之開心速遞》截圖）

焦浩軒睇到，又誤會以為係李芷晴素顏。（《愛・回家之開心速遞》截圖）

其實李芷晴素顏都唔會太差。（《愛・回家之開心速遞》截圖）

其實李芷晴素顏都唔會太差。（《愛・回家之開心速遞》截圖）

其實李芷晴素顏都唔會太差。（《愛・回家之開心速遞》截圖）

在將軍澳有「純純兔」之稱的李芷晴，除了擁有一雙超長腿外，樣貌也十分標緻，在《愛·回家之開心速遞》飾演Terry的相睇對象時更獲得網民一致讚好，十分有觀眾緣。（IG@step_bystep）

有「將軍澳純純兔」之稱的李芷晴，除了擁有一雙超長腿外，樣貌也十分標緻。（IG@step_bystep）

李芷晴指下雨天的最佳活動就是躲在室內聽雨看書。（IG/ @step_bystep）

李芷晴。（IG@step_bystep）

李芷晴在網上相當有人氣。（IG：@step_bystep）

李芷晴在網上相當有人氣。（IG@step_bystep）

李芷晴。（IG@step_bystep）

李芷晴在網上相當有人氣。（IG@step_bystep）

李芷晴（IG @step_bystep）

周嘉全3年前開始已經鍾意李芷晴。（IG圖片）

周嘉全向李芷晴表白。（《女神配對計劃》截圖）

女神配對計劃｜內地網民狠批踢館玩法 質疑拖戲又安插「自己友」

TVB戀綜節目《女神配對計劃》踏入第四個星期，5位「女神」分別與三位「求愛勇者」舉行4人燭光晚餐。從節目中可以留意到，梁敏巧、李芷晴、關嘉敏、葉蒨文及羅毓儀都似乎心有所屬，例如李芷晴鍾情於「怕羞仔」林焌堯（Jacob），關嘉敏在姜卓文（John）和黃家俊（Matthew）之間選擇，原以為葉蒨文會揀曾展望（GM），卻又有林澤謙（Him）跑出等等。



暫時嚟講都幾好睇。（《女神配對計劃》截圖）

突然加個「踢館」環節，難免令人覺得拖戲。（《女神配對計劃》截圖）

收視成績唔錯。（《女神配對計劃》截圖）

戀愛綜藝節目開宗明義是無劇本真人騷，但「劇情」走向就十分峰迴路轉，「花生一地都係」，不禁令人認為一切都是設計好的劇本。播出首集時，香港及內地觀眾都頗為受落，但奈何近期風向已稍有不同。今日（10/7）TVB在小紅書官方社交平台上，公布節目新機制，全球招募踢館「求愛勇者」後，引來頗多反對聲音。

女神配對計劃｜周嘉全向李芷晴表白被拒絕 大爆會敗者復活！

TVB戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》掀起話題，首集周嘉全雖然向李芷晴（Stephanie）表白失敗，但憑節目依然獲得不少人氣。早前《女神配對計劃》中，更有份出席宣傳活動。不過，就有網民形容，搵表白失敗的周嘉全出席活動，更要面對李芷晴，是對他的二次傷害。



表白失敗仲要講返件事，周嘉全都幾無奈。（《東張西望》截圖）

周嘉全表示會專注工作。（《東張西望》截圖）

今日（28/6）《東張西望》播出主持鄧凱文訪問曾展望、林俊其和周嘉全的片段。周嘉全接受訪問時表示不介意，說：「我好多謝《東張》畀機會我同芷晴傾多啲偈，可以了解多啲。其實完咗呢個節目，完咗《東張》之後，我哋傾咗一個好長嘅偈，我以為唔講得，點知Step講咗出嚟。佢哋感覺就係，原來你係一個咁樣嘅男仔，我嘅感覺就係，原來你經歷咗咁樣嘅心路歷程。我諗大家會繼續互相扶持。大家都畀多啲意見，我都會祝福佢。我都會專注工作，專注生活，慢慢等下一段姻緣，唔急。」

周嘉全透露將回歸《女神配對計劃》。（《東張西望》截圖）

周嘉全透露將回歸《女神配對計劃》。（《東張西望》截圖）

鄧凱文表示，害怕訪問成為「三次傷害」，周嘉全安慰道：「唔會嘅，我係一個好多想法，同埋好想同人傾偈嘅人。不過我可以同咁多位支持我嘅觀眾講，我係唔會再用參加者嘅身分，去參與《女神配對計劃》，不過你哋仍然可以畀留言，話復活周嘉全還我周嘉全。」