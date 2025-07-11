香港小姐｜TVB走漏眼？　呢位3年前「落選港姐」穿梭商界發展勁好

眨眼間又迎來《2025年香港小姐競選》！第二次面試激烈角逐，51位佳麗脫穎而出，成功晉級，同時也不乏遺珠黯然離場。回顧《2022年香港小姐競選》中，港大中文系碩士畢業的混血靚女劉超慈（Bianca）曾因被爆是「追星一族」和「毀容選美」而掀起話題，雖然當時無緣晉級，但她的近年發展卻遠超不少當選港姐，活躍於政商文化活動，又出書分享人生觀，可稱是「新一代才女」。



混血靚女Bianca（劉超慈）曾參選《2022香港小姐競選》，但無緣晉級。（資料圖片）

劉超慈參選港姐後，並未停下腳步。憑藉中文系的深厚學養，她選擇投身國學傳播及教育事業，活躍於政商、慈善及文化界。她不僅頻頻擔任晚宴活動主持，以口才和氣質贏得讚譽，還積極推廣國學精粹。出席多個兩岸文化交流活動到國畫書畫展。她亦曾為多個政商界晚宴擔任主持人，頗受歡迎。

Bianca（劉超慈）出身，背景其實真係唔錯。（IG@bianca_cccc）

除了個人事業，劉超慈更以行動回饋社會。近年創辦了「超然堂」組織，透過心靈療癒卡與玄學知識為廣大姊妹提供心靈諮詢、心靈療癒和前路規劃。除此之外，她亦致力為大學生及中學生提供實習機會和職業指導，對社會也有不錯的貢獻。

劉超慈（Bianca）身材仲幾好添。（IG@bianca_cccc）

近年，劉超慈的步伐更邁向商界。她共同創辦了「亞洲企業家協會」，為新世代企業家提供交流與合作的平台，與此同時，她亦透過訪問55位傑出商業家，撰寫有關他們的成功故事，再出版《夢想時空——55位追夢者的成功小故事》一書。其後，她還於不同大學及分享書本內容和人生觀，堪稱多才多藝的典範。雖然劉超慈未能憑港姐競選走人大眾視野，但仍走出了不一樣的道路，無論是工作或對社會都有一定貢獻。

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劉超慈（Bianca）仲出埋書添。（IG@bianca_cccc）

劉超慈（Bianca）致力推廣國學文化。（IG@bianca_cccc）

睇嚟劉超慈（Bianca）認識唔少政商名人。（IG@bianca_cccc）

劉超慈（Bianca）創辦「超然堂」，除提供心靈諮詢、心靈療癒和前路規劃外，也做了不少回饋社會的工作。（IG@bianca_cccc）

睇嚟劉超慈（Bianca）認識唔少政商名人。（IG@bianca_cccc）

Bianca指有幾分似何超蓮。（IG圖片）

劉超慈（Bianca）亦曾擔任不少集團晚宴主持。（IG@bianca_cccc）