港姐冠軍出$228朱古力遭狠批難食　Foodie當場掉落垃圾桶：廚餘級

不少藝人都會搞副業，飲食更是當中最受歡迎的副業之選。而近年成功轉型做KOL的港姐冠軍陳凱琳（Grace）就是其中一位，她開設了自己的朱古力品牌，在Pop-up store發售。近日與媽咪麵及插畫家聯乘，推出近年大Hit的「杜拜朱古力」，早前更有新口味發售。

陳凱琳（Grace）開設了自己的朱古力品牌，近日與媽咪麵及插畫家聯乘，推出近年大Hit的「杜拜朱古力」，早前更有新口味發售。（IG@ghlchan）

杜拜朱古力其實是將中東傳統甜品 Knafeh 融入現代牛奶朱古力當中，Knafeh本身是一種由麵粉、糖漿、芝士、堅果製成的椰絲狀甜點，將它炸成絲混入到朱古力之中，陳凱琳這款則是用媽咪麵作內餡取代，味道有鹹有甜。Grace早前不斷做生招牌宣傳，狂拍街訪片，又去Pop-up store助陣等等，她試食時表情非常誇張，大讚：「你睇唔睇到個汁係湧出嚟？」、「好crazy呀！超吸引呀！」、「唔～～～我又再次記得我點解咁鍾意呢隻味！完全好有信心大家一定會鍾意食！」

為了宣傳，陳凱琳除了跟Foodie合作，亦有親自去Pop-up store助陣。（IG@ghlchan）

陳凱琳這款杜拜朱古力，用媽咪麵作內餡取代Knafeh，味道有鹹有甜。（IG@ghlchan）

陳凱琳早前開箱自己的杜拜朱古力新品。（IG@ghlchan）

陳凱琳大讚好好味。（IG@ghlchan）

陳凱琳對出品很有信心，更表示：「完全好有信心大家一定會鍾意食！」（IG@ghlchan）

陳凱琳試食時表情非常誇張，但就強調真的很好吃，自己沒有浮誇。（IG@ghlchan）

不過就有人唔鍾意呢隻味！近日一位Foodie「誠實食評師 大陳」，在其社交平台狂踩這個朱古力，更將它掉落垃圾桶。大陳以「大中伏！陳凱琳228蚊朱古力 Dulce Vida! 大中伏! 終極智商稅! 智力障礙媽咪面Crossover! 廚餘級數朱古力!」並在標題批評收錢力推這個朱古力的Foodie催眠大眾。

片中大陳說，整劣食不要以為冇人會唱衰，他指自己是真金白銀去買開心果流心麻糬黑蛋撻，以及媽咪麵杜拜朱古力，他未試麻糬撻即批評似坑渠水、廚餘，食完一啖稱「無名火起」就將撻捏爛。之後到介紹「上等人朱古力」，他形容味道有朱古力的甜，後面有回酸，但最大鑊是咬下去有媽咪麵的鹹，但味道卻不夾，即使他將剩餘的媽咪麵倒下去，對味道亦無提升，「可能你話佢主打創新，創新一定有失誤，哎呀！你有冇用個腦㗎？呢啲嘢都溝嚟畀人食，你自己冇試過咩？」

Foodie大陸未試麻糬撻即批評似坑渠水、廚餘，食完一啖稱「無名火起」就將撻捏爛。（YouTube@誠實食評師 大陳）

他稱將剩餘的媽咪麵倒下去，對味道亦無提升，「可能你話佢主打創新，創新一定有失誤，哎呀！你有冇用個腦㗎？呢啲嘢都溝嚟畀人食，你自己冇試過咩？」 （YouTube@誠實食評師 大陳）

大陳說自己畀200幾蚊，最後只吃得完價值幾蚊的媽咪麵，他毫不留情怒轟：「佢呢啲係咪打仗軍糧嚟㗎？饑荒嗰時先會食。我畀200幾蚊食排朱古力，呢個真係終極智商稅！連陳凱琳都見唔到呀！大陳食完得一個感想，就係送返去佢應該去嘅地方，就係垃圾桶呀！收皮啦垃圾！」說罷，他便將只咬了幾啖的杜拜朱古力丟到垃圾桶去。

大陳毫不留情說：「佢呢啲係咪打仗軍糧嚟㗎？饑荒嗰時先會食。」（YouTube@誠實食評師 大陳）

大陳續說：「我畀200幾蚊食排朱古力，呢個真係終極智商稅！連陳凱琳都見唔到呀！」（YouTube@誠實食評師 大陳）

大陳更將只咬了幾啖的杜拜朱古力丟到垃圾桶去，相當誇張！（YouTube@誠實食評師 大陳）

大陳貼出自己的影片時，指自己從選姐時代已喜歡陳凱琳，就算有她的傳言，他更一一反駁網民，反問：「點解要整咁難食嘅朱古力！228蚊啊！」網民意見兩極，有人都覺得Grace詆毀了杜拜朱古力，稱：「加媽咪麵由出個一刻已經覺得好伏💀」不過都有人覺得好食，留言：「我覺得好好食wo…而我全公司同事試過都話好好食，再買左第2次。佢係甜甜地又鹹鹹地加上又有脆嘅口感。」看來味道確實是見仁見智！

有網民覺得伏，不過都有網民讚好食，更指自己食完有回購，所以味道其實見仁見智，十分主觀。（Threads）