王晶公開直指資深女星冇演技　有觀眾緣已足夠：她演甚麼都有人看

導演王晶從事影視工作已有逾40年時間，在娛樂圈有一定的影響力。而最近他就開了一個抖音頻道，大講圈中所見所聞及分享個人意見，被不少網民形容為「像一本打開的娛樂百科全書」，引來不少關注。

王晶開了一個抖音頻道，大講圈中所見所聞，受到不少關注。（視覺中國）

近日，他就大講兩代「仙氣女星」趙雅芝及劉亦菲。當提到演技和觀眾緣哪個重要時，他就表示兩個都很重要，並舉出以趙雅芝為例，認為她就是屬於觀眾緣很好的演員：「趙雅芝就是一個沒有演技，可是觀眾緣非常好的人。幾十年都是這樣，她觀眾緣就夠了，她不用太好演技，她演甚麼都有人看，就不需要很好的演技。」

趙雅芝憑出眾氣質大多獲出演溫柔女子角色，憑《新白娘子傳奇》、《上海灘》、《楚留香》等紅遍大江南北，而王晶亦揚言一路看到她至今，覺得她演白娘子就好，直言對方是老天爺賞飯吃的。

王晶表示趙雅芝沒有演技，但有觀眾緣。（網上圖片）

趙雅芝非常有氣質。（趙雅芝微博圖片）

當提到劉亦菲是不是屬於老天爺賞飯吃的代表人物之一時，他就另有看法：「劉亦菲很努力啊！我覺得。不然她很難到今天這個位置，她有好幾部戲都很努力，我看並不是老天爺送給她的。」他又認為劉亦菲在《神鵰俠侶》、《夢華錄》、《玫瑰的故事》中都能表現出不同的人物形象，靠着自己努力把角色慢慢磨練出來，他強調：「誰都得努力，哪有不努力就能成功的，有，那是騙你的。」