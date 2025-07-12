徐濠縈帶20歲陳康堤與圈中猛人飯聚　出動人脈全力為女兒星途鋪路

歌神陳奕迅（Eason）與徐濠縈的20歲愛女陳康堤（CONSTANCE）早前正式宣佈加盟香港華納音樂，並於上月推出首支英文單曲《doll》，康堤亦不負眾望，憑獨特兼辨識度高的嗓音，收獲不少正評而成為最強新人。日前，康堤與徐濠縈就與圈中猛人於香港鄉村俱樂飯聚，看來徐濠縈正全力為囡囡的星途鋪路！

康堤上月以英文單曲出道。

自己亦有份參與創作。

落力為女兒鋪路！（IG/@enjoylifeaf）

該名圈中猛人就是有新一代「演唱會之父」之稱的馮貽柏（Alex Fung），由低做起的他年紀輕輕就加入英皇當演唱會揸Fit人，是前英皇娛樂演唱會部策劃及總監，近年容祖兒、張敬軒、謝霆鋒、Twins、林峯、Tyson Yoshi、林家謙等的演唱會，甚至是歐陽萬成（Jimmy O. Yang）的棟篤笑都是出自他的手筆，非常猛料！

Alex Fung有新一代「演唱會之父」之稱。（IG/@enjoylifeaf）

粒粒巨星！（IG/@enjoylifeaf）

非常勁！（IG/@enjoylifeaf）

粒粒巨星！（IG/@enjoylifeaf）

非常猛料！（IG/@enjoylifeaf）

年紀輕輕就成為演唱會揸Fit人。（IG/@enjoylifeaf）

在圈中地位極高！（IG/@enjoylifeaf）

徐濠縈自陳康堤小時候便開始鋪路，由幼稚園開始就安排女兒入讀名校，陳康堤先後入讀香港維多利亞幼兒園和基督堂幼兒園，更成功考入本港首屈一指的神校拔萃女書院就讀。陳康堤亦遺傳了爸爸的音樂天賦，曾為母校拔萃女書院的合唱團成員，此外她自幼學鋼琴，7歲時為Eason的歌曲《Baby Song》彈鋼琴伴奏，而Eason十分支持女兒玩音樂。

陳奕迅女兒陳康堤不時陪媽媽徐濠縈出席聚會。（微博圖片）

陳奕迅女兒陳康堤不時陪媽媽徐濠縈出席聚會。（微博圖片）

康堤遺傳了母親的型格，MV中有幾幕都彷似見到徐濠縈一樣。（YouTube@CONSTANCE 康堤）

康堤出生時，陳奕迅送了一首《大個女》給她，唱片封套更是康堤的照片。