徐濠縈帶20歲陳康堤與圈中猛人飯聚 出動人脈全力為女兒星途鋪路
撰文：黃欣華
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歌神陳奕迅（Eason）與徐濠縈的20歲愛女陳康堤（CONSTANCE）早前正式宣佈加盟香港華納音樂，並於上月推出首支英文單曲《doll》，康堤亦不負眾望，憑獨特兼辨識度高的嗓音，收獲不少正評而成為最強新人。日前，康堤與徐濠縈就與圈中猛人於香港鄉村俱樂飯聚，看來徐濠縈正全力為囡囡的星途鋪路！
該名圈中猛人就是有新一代「演唱會之父」之稱的馮貽柏（Alex Fung），由低做起的他年紀輕輕就加入英皇當演唱會揸Fit人，是前英皇娛樂演唱會部策劃及總監，近年容祖兒、張敬軒、謝霆鋒、Twins、林峯、Tyson Yoshi、林家謙等的演唱會，甚至是歐陽萬成（Jimmy O. Yang）的棟篤笑都是出自他的手筆，非常猛料！
徐濠縈自陳康堤小時候便開始鋪路，由幼稚園開始就安排女兒入讀名校，陳康堤先後入讀香港維多利亞幼兒園和基督堂幼兒園，更成功考入本港首屈一指的神校拔萃女書院就讀。陳康堤亦遺傳了爸爸的音樂天賦，曾為母校拔萃女書院的合唱團成員，此外她自幼學鋼琴，7歲時為Eason的歌曲《Baby Song》彈鋼琴伴奏，而Eason十分支持女兒玩音樂。