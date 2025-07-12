女神配對計劃｜羅毓儀被壁咚勁冧　閉目享受嗌救命面紅耳熱

由林盛斌擔任金牌媒人兼主持的無綫熱播戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》，本周日（13日）晚九點播出第六集，本集除了有女神羅毓儀Yuki組的「三角枱約會」最終回，還會宣布首輪遊戲將淘汰哪兩名求愛勇者，另外當然還有萬眾期待的後生仔女開心去camping玩dating環節。



Kris都未埋到身，Yuki已經開始怕定醜先。（《女神配對計劃》/ TVB圖片）

Kris都未埋到身，Yuki已經開始怕定醜先。（《女神配對計劃》/ TVB圖片）

羅敏儀花式迴避Kris進逼勁爆笑

在「三角枱約會」最終回，原本對林俊其Kris充滿戒心及疑心的羅毓儀Yuki，最後竟然因為一個「壁咚」遊戲全面失守，連環放送沉船Cutie樣，全程不敢睜眼兼瘋狂避開男方視線的她，最搞笑是不但忍不住偶爾眼仔碌碌偷望（但每次時長不過一秒），又由臉珠紅到落耳珠，十分誇張！

大家睇吓Yuki個頭同埋膊頭（即係成身啦）係紅到可以煲滾一壼水，嚴格嚟講。（《女神配對計劃》/ TVB圖片）

大家睇吓Yuki個頭同埋膊頭（即係成身啦）係紅到可以煲滾一壼水，嚴格嚟講。（《女神配對計劃》/ TVB圖片）

又要驚又要偷望，但又驚畀人發現。（《女神配對計劃》/ TVB圖片）

Yuki面對「Kris式壁咚」，反應與面對醫美太子爺Kenneth及好友T.Max明顯大不同，Kris都還未「埋位」，Yuki已大叫：「救命我想走！」更一開始已迴避Kris問題：「咩呀？」、「我聽唔明，你講多次」；跟住Kris索性單刀直入問：「你話xxx，咁係咪即係承認對我有心動過？」原本已不知點算好的Yuki，聞言唧一聲笑出聲之餘，更笑到要掩嘴兼耷低頭，到底Kris重提了Yuki甚麼說話，令Yuki如此不知所措？而對於Kris的層遞式進逼，Yuki亦只能一再投降大叫：「吖！救命呀！」

另一位都好有驚喜。（《女神配對計劃》/ TVB圖片）

羅毓儀眼神很誠實

嚇到三魂唔見七魄的Yuki，帶點心虛地以「唔係呀」虛弱反擊，說畢忍不住貪望Kris反應，但隨即又很快移開視線，並繼續強調：「我冇心動過，冇呀冇呀！」但憑藉望向Kris的水汪汪黑眼睛，少女心事十分明顯，最後為了幫自己打圓場，Yuki索性乾笑兼眼泛淚光謂：「救命呀，我走先，要匿埋」，反應媲美韓劇可愛小女主。眼見Yuki咁Pure咁True，現場花生團甚至主持兼金牌經理人林盛斌（阿Bob）均大為雀躍，黃嘉雯：「佢（Yuki）唔想望佢喎，係咪即係有感覺呢？」江美儀肉緊大叫：「紅都面晒！」

花生團睇到好肉緊。（《女神配對計劃》/ TVB圖片）

羅毓儀個心情更緊張又興奮。（《女神配對計劃》/ TVB圖片）

羅毓儀個心情更緊張又興奮。（《女神配對計劃》/ TVB圖片）

而在音樂題遭Yuki直指對其感到失望的T.Max，在「壁咚」題中出盡板斧企圖挽回一城，他先以「猛虎射球」般的氣勢將Yuki逼埋牆，再使出早已預備好的秘密武器「排球少年扭蛋公仔」，向Yuki誠心誠意說出「愛的告白」：「我記得當初我喺日本時應承你，我要將呢一個畀你，但依家少咗一隻，我真係希望有機會可以同你一齊去日本，一齊扭番淨低嗰隻…你係真係令到我想重新相信愛情嘅人。」由於T.Max勁真誠，花生團兼Yuki唉吔媽咪江美儀聽到一再歡呼So Sweet，並謂「阿女真的感動了」。

五位女神喺淘汰環節嘅表現好肉緊。（《女神配對計劃》/ TVB圖片）

Yuki急口念式「炮轟」林俊其：好衰呀

雖然Kris冧到Yuki氹氹轉，但面對T.Max的真誠強攻，在最後這個「壁咚」回答亦很難說會坐定粒六勝出。而當Yuki逐一點評三名組員壁咚表現時，竟連環急口念式向Kris拋出了至少十句「好衰呀」，想知Yuki點解咁講，以及這位少女最終能否勇敢面對內心真正的聲音？