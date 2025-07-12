無綫新一代「性女」拍飲食節目竟越食越瘦　親揭當中秘訣全靠兩招

現年27歲的黃婧靈（波波）身材一向出眾，雖然她並非走性感路線，但波波入行至今最為人談論的就是她的身材。波波擁有魔鬼身材以及甜美可愛的樣子，風靡萬千少男喜愛，是TVB新一代性感代表之一。波波近期有份拍攝無綫飲食節目《美食新聞報道》，本身喜歡品嚐美食的她可以趁機周圍試食，寓工作於娛樂。月前波波曾表示自己每個鏡頭都是真食，因此胖不少。

波波擁有強勁身材。(資料圖片)

波波擁有強勁身材。

波波擁有強勁身材。(ig圖片)

波波「福利」大放送。（《大師兄Welcome Summer大激戰》截圖）

不過日前黃婧靈接受訪問時就表示因為拍攝飲食節目《美食新聞報道》要狂食，她放假時就會刻意節制飲食，結果反而是瘦了。黃婧靈於IG出post寫道：「好多人問我/同我講『係咪真係好食架？』係真食的，拍緊嘅時候食好多，off cam食得仲多！記得最耐試過由朝早九點食到夜晚九點，食四，五餐左右，每餐起碼兩三個餸，即係我一日起碼食10幾個餸😆有啲人可能會覺得一次過食咁多好辛苦，但對我嚟講係一份絕世筍工，每次都會好期待食啲乜嘢，好似開盲盒咁，幸福滿滿🥰 而我食咁多，反而係瘦咗，因為平時自己平時比拍嘢食得仲多，調返轉頭day off 令我平時食少咗，加上知道自己拍攝嘅時候要食，平時就會做多咗運動，所以我係瘦咗😆」拆解她越食越瘦之謎。

波波四出品嚐美食。(ig圖片)

波波四出品嚐美食。(ig圖片)

波波四出品嚐美食。(ig圖片)