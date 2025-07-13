港姐冠軍戀十億闊少8年未入門　密密工作無限輪迴一日亮相電視6次

現年37歲的前港姐冠軍陳庭欣（Toby）與坐擁10億身家的彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖8年，雖然未結婚，但已進駐男方位於九肚山的3千呎洋房，不時在IG大曬Hermès手袋，生活愈來愈富貴。

Toby密密工作，做《東張西望》之外，還有做司儀和綜藝節目。（ig@toby_yanyan）

（左）2010年度的港姐亞軍張秀文、冠軍陳庭欣、季軍莊思明，以及「最上鏡小姐」李雪瑩。（VCG）

陳庭欣（Toby）與坐擁10億身家的彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖8年。（ig@toby_yanyan）

二人感情穩定。（ig囻片）

喜愛陽光與海灘的陳庭欣，昨日（12日）在IG貼上一段玩wakesurf（無繩滑水 ）的影片，見她在水上平衡力驚人，一邊滑水一邊玩亃拉圈，大騷迷人長腿，她寫道：「究竟練習『輕功水上圈』嘅過程入面，要犧牲幾多個呼拉圈？」網民大讚陳庭欣的技術了得：「呢個真心難，難就難在上半身調整動作但下半身重心不變，控制唔好就會喺個浪到上上落落，厲害。」、「下次可以順便沖埋杯凍檸茶。」、「Toby你平衡力好勁呀。」、「好腰力。」

Toby熱愛陽光與海灘。（ig@toby_yanyan）

一邊滑水一邊玩呼拉圈，唔容易呀！（ig@toby_yanyan）

平衡力驚人。（ig@toby_yanyan）

大騷長腿。（ig@toby_yanyan）

今日（13日）陳庭欣再出PO，指今日將會在電視上一日見她六次，寫著：「今日睇電視，可能會不停見到『唔同年代』嘅我，2:30pm TVB Plus 《3日2夜 - 斐濟篇》、7:30pm 翡翠台 《東張西望》、8:00pm 翡翠台 《大師兄Welcome Summer大激戰》、9:30pm TVB Plus 《電影：L 風暴》、00:30am 翡翠台 《東張西望》重播和1:40am TVB plus 《3日2夜 - 斐濟》重播。」有網民留言：「勁呀！直頭可以挑戰羅樂林，上埋國際新聞！」

一日亮相電影6次，唔知係咪一個記錄呢？（ig@toby_yanyan）

《3日2夜 - 斐濟篇》係2017年嘅節目。（ig@toby_yanyan）

《3日2夜 - 斐濟篇》係2017年嘅節目，日頭同深宵再重溫。（ig@toby_yanyan）

《大師兄Welcome Summer大激戰》。（ig@toby_yanyan）

9:30pm TVB Plus 《電影：L 風暴》。（ig@toby_yanyan）