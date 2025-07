港姐冠軍戀十億闊少8年未入門　密密工作無限輪迴一日亮相電視6次

現年37歲的前港姐冠軍陳庭欣(Toby)與坐擁10億身家的彩豐行老闆楊振源(Benny)拍拖8年,雖然未結婚,但已進駐男方位於九肚山的3千呎洋房,不時在IG大曬Hermès手袋,生活愈來愈富貴。

Toby密密工作,做《東張西望》之外,還有做司儀和綜藝節目。(ig@toby_yanyan)

(左)2010年度的港姐亞軍張秀文、冠軍陳庭欣、季軍莊思明,以及「最上鏡小姐」李雪瑩。(VCG)

陳庭欣(Toby)與坐擁10億身家的彩豐行老闆楊振源(Benny)拍拖8年。(ig@toby_yanyan)

二人感情穩定。(ig囻片)

喜愛陽光與海灘的陳庭欣,昨日(12日)在IG貼上一段玩wakesurf(無繩滑水 )的影片,見她在水上平衡力驚人,一邊滑水一邊玩亃拉圈,大騷迷人長腿,她寫道:「究竟練習『輕功水上圈』嘅過程入面,要犧牲幾多個呼拉圈?」網民大讚陳庭欣的技術了得:「呢個真心難,難就難在上半身調整動作但下半身重心不變,控制唔好就會喺個浪到上上落落,厲害。」、「下次可以順便沖埋杯凍檸茶。」、「Toby你平衡力好勁呀。」、「好腰力。」

Toby熱愛陽光與海灘。(ig@toby_yanyan)

一邊滑水一邊玩呼拉圈,唔容易呀!(ig@toby_yanyan)

平衡力驚人。(ig@toby_yanyan)

大騷長腿。(ig@toby_yanyan)

今日(13日)陳庭欣再出PO,指今日將會在電視上一日見她六次,寫著:「今日睇電視,可能會不停見到『唔同年代』嘅我,2:30pm TVB Plus 《3日2夜 - 斐濟篇》、7:30pm 翡翠台 《東張西望》、8:00pm 翡翠台 《大師兄Welcome Summer大激戰》、9:30pm TVB Plus 《電影:L 風暴》、00:30am 翡翠台 《東張西望》重播和1:40am TVB plus 《3日2夜 - 斐濟》重播。」有網民留言:「勁呀!直頭可以挑戰羅樂林,上埋國際新聞!」

一日亮相電影6次,唔知係咪一個記錄呢?(ig@toby_yanyan)

《3日2夜 - 斐濟篇》係2017年嘅節目。(ig@toby_yanyan)

《3日2夜 - 斐濟篇》係2017年嘅節目,日頭同深宵再重溫。(ig@toby_yanyan)

《大師兄Welcome Summer大激戰》。(ig@toby_yanyan)

9:30pm TVB Plus 《電影:L 風暴》。(ig@toby_yanyan)