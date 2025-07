前《3日2夜》兼東張女神陳婉衡(Alycia),今年520投下震撼彈,晒出在土耳其拍攝的婚照,宣布與圈外男友結婚。正當網民擔心Alycia從此封胸收起好身材,她趁酷熱天氣上載比堅尼照強勢回歸﹗



前《3日2夜》兼東張女神陳婉衡(Alycia)去年尾宣布離巢!(IG/@_alyciac)

陳婉衡今年5月宣布結婚。(IG:@_alyciac)

陳婉衡與老公到土耳其拍攝婚照。(IG:@_alyciac)

自宣布婚訊後,Alycia未有再晒福利圖,除了上載閨蜜簡淑兒婚禮照,就未有再更新IG。正當網民擔心Alycia從此封胸,7月13日終於再度更新,分享身在豪華遊艇的美照留言:「Checking into summer with my 生命麵包。」身穿藍白色格仔比堅尼照大曬好身材,令網民們鼻血直流表示:「生命麵包好好味。」

Alycia陳婉衡趁好天氣出海順道再曬比堅尼美照。(IG:@_alyciac)

