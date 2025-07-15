鄔友正驚爆另一身邊人身分　揭兩人多年親密關係望能一起白頭到老

1997年港姐冠軍翁嘉穗的富商老公鄔友正，近年由生活低調，轉向活躍社交平台，頻頻發文與網民互動，多次發表言論惹來關注。近日，鄔友正與太太帶同幼子鄔謨風（Kaspar）親赴英國見證大仔鄔謨雲（Jason）舉重比賽奪獎。期間，身負腳傷的他，突然在社交平台發長文有感而發，自爆身邊有位陪伴多年的密友，希望二人能白頭到老，但對方竟然不是翁嘉穗，而是另有其人？

1997年港姐冠軍、現年51歲的翁嘉穗（Virginia）與海馬牌床褥創辦人兼七海化工集團主席、70歲鄔友正結婚至今26年。（IG圖片）

鄔友正與太太帶同幼子親赴英國見證大仔Jason舉重比賽奪獎，一家人影大合照。（小紅書）

鄔友正表示坐了10多小時飛機，終於到倫敦了。因為腳板骨裂關係，所以這10多小時，真的度日如年，他希望腳傷可以快些緩和，等他可以享受餘下歐洲假期。隨後，鄔友正突然有感而發，公開一位已在他身邊30多年，關係不比太太淺的密友，並寫上「永結同利益，便可以白頭到老，生死與共」，「神秘身分」令網民無限聯想。

鄔友正負傷到英國支持兒子。（小紅書圖片）

鄔友正期間有感而發。（小紅書圖片）

但其實鄔友正所講的這位密友正是現年83歲、與他情如親人且每次家庭照都見到其身影的老助手，他分享多張兩人為對方拍的打卡相，並寫道：「我與老助手，性格天南地北，完全係兩個世界的人！無諗過可以相處 30多年，而且會繼續下去，直至到其中一方上天堂！主要原因，是因為有共同利益！利益令大家關係固若金湯！」

鄔友正揭曉這位密友就是其83歲的老助手。（小紅書圖片）

兩人可謂形影不離。（小紅書圖片）

鄔友正透露兩人獨特相處之道：「對他來講，包食包住，仲有現金，好大的利益！對我來講，可以有人廿四小時跟住我，隨傳隨到！陪我喝咖啡，陪我食飯，陪我住酒店，陪我桑拿，陪我歐遊，陪我返公司，陪我做運動，幫我排隊，好似7–11一樣，好方便！對我來講也是好大的利益！這樣重大利益的關係，比任何關係都會好！最難得佢對我身邊任何人都沒有威脅！不過有好多細節也需要調節！」

鄔友正指兩人相處已30多年。（小紅書截圖）

希望這關係能繼續下去。（小紅書截圖）

雖然身為老闆，但鄔友正也願意去改變自己適應老助手的固執性格，「他和大部份人一樣，好固執，而且從來不覺得自己做錯嘢！性格是好難改的！要佢改變，難若登天！所以不如我改來遷就佢！我經過咁多年鍛鍊，我好容易改變自己來適應任何環境或任何人！我自己改好容易，要人哋改好困難，所以取易不取難，改變自己是最好的方法！其實這個邏輯對任何人都一樣！只要有利益關係，又肯改變自己，天長地久，垂手可得！」

基本上家庭照都會見到老助手身影。（小紅書圖片）

可見老助手地位超然。（小紅書圖片）

貼文引起網民熱議，不少網民大讚鄔友正好老闆，並祝兩人友誼永固，但也有網友好奇：「請問他83 能幫到你哪些地方，為什麼不找年輕的？ 是否曾經許下承諾相伴永遠？」鄔友正親自回复：「年輕的無辦法24小時跟住我。」對於網友問：「做乜要助理廿四小時跟住自己呢？ 」鄔友正坦率表示：「24小時包括一齊住飯店一間房；一齊蒸桑拿；一齊享受美食，開心好多㗎。」這番坦白回答，獲網民大讚說話平實坦蕩又真實。

鄔友正親自回覆網民。（小紅書截圖）