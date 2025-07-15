性感尤物後生靚女令男人唔敢追　53歲仍單身：活生生變成一個修女

現年53歲的張文慈（Pinky）被視為圈中黃金盛女，曾被網民嘲笑太老嫁不出：「都可以當奶奶了，還做老婆？」她不甘示弱拍片反擊：「80歲都可以結婚㗎啦！有咩問題呀？」，試過穿婚紗在街頭請人拍照，為自己浪漫一次。日前張文慈在抖音拍片親解一直單身原因，指年輕時好怕孤獨，但現在享受自由，「50+又如何？我嘅精彩先啱啱開始」。

張文慈是一代女神！（視覺中國）

張文慈曾為着一次婚紗。（抖音截圖）

仲好靚。（抖音截圖）

喺街頭搵人拍照。（抖音截圖）

張文慈指很多人問她同一個問題：「為何這個年紀仍單身？」她說：「我後生時幾靚女，但好多人覺得我應該好難追，好多人追，所以好多人都唔夠膽追。加上我以前外型、形象俾人感覺好open，點知裏面其實傳統到不得了，見到鍾意嘅人唔敢主動，人哋鍾意追我我又冷冰冰，空有一副女人body，住咗一個男人嘅性格。」

張文慈早年以性感形象示人。（視覺中國）

身材豐滿又靚女，但就嚇怕好多男士唔敢追求。（視覺中國）

另一個原因是昔日「狗仔隊」盛行，令她不敢出街，漸漸變成一個宅女，還有第四點：「咁多年來緋聞一隻手指數得晒，最大鑊係一喺唔拍拖，一拍就係戀愛腦，樣好似好精明，識落原來張三歲，衰太認真，傷得多咪怕，怕得多就落閘，明明一副唔缺男人嘅樣，但將自己活生生變成一個修女。」年紀愈來愈大，令她看得更通透，她說：「講真到咗呢個年紀仲有咩好諗，月缺望月圓，各人有各人自己嘅路行，有咩好羨慕。同埋依家一個人我都幾習慣、幾舒服，所以有時一個人有一個人嘅精彩，你哋唔明㗎嘞。」

張文慈在1996年參加亞洲小姐入行，以性感形象示人的她曾參演多部劇集，但就在知名度大增時，她卻在訪問中坦白道出17歲做暑期工時慘遭男同事落藥迷暈以至失身的經歷，事件曝光後，竟被外界直指是「博出位」，更因而被公司雪藏，完全沒有收入，她唯有另覓出路，接拍了三級片《強姦3OL誘惑》維持生計，但她堅持「不露點」的底線。

張文慈已50+。（抖音截圖）

人哋以為好難追。（抖音截圖）

53歲仍單身，張文慈話：「活生生變成一個修女」（抖音截圖）

張文慈緋聞不多，與吳廷燁傳得最盛，但從未認愛。年前張文慈在TVB拍過幾部劇集，在《宮心計2深宮計》、《跳躍生命線》及《木棘証人》中的演出均獲好評；近年則長駐內地發展，一直以直播帶貨工作為主，曾先後在上海、廣州、深圳生活，直至前年年尾簽約新公司，並轉戰杭州發展，更搬入逾2,000呎的新屋，展開新生活。

張文慈參加1996年亞洲小姐入行。（小紅書）

張文慈在1996年亞姐中，晉身前八名，並得到「最完美體態獎」。（網上圖片）

張文慈之前相隔多年再次扮演《我和僵尸有個約會》系列的劇中角色，模樣變化不大。（微博視頻）

張文慈最近一套無綫劇集作品《木棘証人》，劇中飾演 Miss Ko，她與韋家雄這對深受觀眾喜愛。（張文慈微博）