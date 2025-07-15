Coffee林芊妤公開抽羊水結果：給驗血報告有問題的媽媽一點力量

Coffee林芊妤早前宣布懷有第2胎，同時透露胎兒BB第13號染色體或異常。Coffee抽羊水後持續流出羊水有流產風險，卧床一周。7月14日她終於公開最後抽羊水的報告：「希望這影片也能給驗血報告有問題的媽媽一點力量。」



COFFEE林芊妤卧床七日孕肚急速長大 快速測試結果出爐

35歲靚媽懷孕有驚喜 孕肚一周大8吋：不長胎的媽媽一律建議﹗

Coffee林芊妤婚後一直好幸福。（IG：@coffee89921）

林芊妤今日在社交平台發文表示自己再次懷孕。

COFFEE林芊妤卧床一周，孕肚足足大了8吋。（IG：@coffee89921）

COFFEE林芊妤懷孕已經5個月。（IG：@coffee89921）

林芊妤的早期驗血報告，顯示胎兒13號染色體異常（巴陶氏綜合症）有「擲界」情況，可能導致兔唇、多指畸形及智力等嚴重先天缺陷。Coffee及後進行一項名為Panorama的美國基因檢測後，顯示一切「低風險」，寶寶患有T13的機率「低於萬分之一」，但她不願意帶著賭博及僥倖的心情直到寶寶出世，所以她決定抽羊水檢查。

COFFEE林芊妤分享羊水報告結果。（IG：@coffee89921）

COFFEE林芊妤分享羊水報告結果。（youtube截圖）

COFFEE林芊妤分享羊水報告結果。（youtube截圖）

COFFEE林芊妤分享羊水報告結果。（youtube截圖）

COFFEE林芊妤分享羊水報告結果。（youtube截圖）

COFFEE林芊妤分享羊水報告結果。（youtube截圖）

COFFEE林芊妤分享羊水報告結果。（youtube截圖）

抽羊水後Coffee持續流出羊水有流產風險，卧床一周瘋狂長胎，腰圍七日內由27吋變34吋。到最重要的報告結果，抽羊水快速測試報告亦顯示T13沒有問題，但快速測試只會顯示嚴重問題，而輕微問題則不會顯示。在其後詳細的基因報告及最後報告亦顯示胎兒的基因是「沒有問題」，醫生檢查後指她肚內羊水充足，BB健康成長中，令Coffee終於放下心頭大石。

COFFEE林芊妤羊水報告結果令她放下心頭大石。（youtube截圖）

COFFEE林芊妤羊水報告結果令她放下心頭大石。（youtube截圖）

COFFEE林芊妤羊水報告結果令她放下心頭大石。（youtube截圖）

COFFEE林芊妤羊水報告結果令她放下心頭大石。（youtube截圖）

COFFEE林芊妤羊水報告結果令她放下心頭大石。（youtube截圖）

COFFEE林芊妤羊水報告結果令她放下心頭大石。（youtube截圖）

COFFEE林芊妤羊水報告結果令她放下心頭大石。（youtube截圖）

COFFEE林芊妤羊水報告結果令她放下心頭大石。（youtube截圖）

CoffeE亦在IG留言：「最近不論在街上或網上也一直收到大家的關心和慰問，太太太感動了！謝謝你們對我的所有加油，也知道大家是真的很擔心我，所以最後的懷孕分享Part3 來了！！跟大家報告🤰🏻抽羊水最終檢驗結果及懷孕近況，希望這影片也能給驗血報告有問題的媽媽一點力量。」