陳慧琳演唱會｜Anson Lo突對住Kelly伸脷惹熱議　網民驚呼好尷尬

陳慧琳 (Kelly) 相隔10年再在紅館開個人演唱會,她於12號晚舉行的第2場《Season 2萬人結界演唱會》,就請來MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)擔任演出嘉賓,兩人首度公開合唱《深閨 feat. Kelly Chen》。陳慧琳當晚表示要補送生日禮物給Anson Lo,工作人員隨後拿出她演唱會紀念Tee。陳慧琳指她已經簽了名,笑言叫Anson Lo都簽個名並且要簽得靚些。

陳慧琳演唱會。(陳順禎 攝)

Anson Lo在完騷後亦有於IG發文感謝Kelly邀請,留言寫道︰「Thank you for having me @kellychenwailam 🙏🏻You're amazing and beautiful as usual♥️ It's my honour to be here with you :) (謝謝你邀請我,你一如既往地棒極了,很美麗,能和你在一起在台上是我的榮幸。)」而有當晚在現場欣賞演唱會的網民就把台上Anson Lo對陳慧琳伸脷的一幕放到社交網上分享,惹來熱議,有近3000個留言。博主剛好捕捉了這個鏡頭,寫道:「只要自己不尷尬!尷尬是別人 睇一次笑一次…其實伸脷係為乜?」大批網民對於Anson Lo為何要做出伸脷表情表至不明所以,有網民笑言:「佢中風嗎,條脷老是收不進去。」

Anson Lo多謝Kelly邀請。(ig圖片)

Anson Lo向住Kellly伸脷。(小紅書)