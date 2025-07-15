陳慧琳演唱會｜Anson Lo突對住Kelly伸脷惹熱議　網民驚呼好尷尬

陳慧琳 (Kelly) 相隔10年再在紅館開個人演唱會，她於12號晚舉行的第2場《Season 2萬人結界演唱會》，就請來MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）擔任演出嘉賓，兩人首度公開合唱《深閨 feat. Kelly Chen》。陳慧琳當晚表示要補送生日禮物給Anson Lo，工作人員隨後拿出她演唱會紀念Tee。陳慧琳指她已經簽了名，笑言叫Anson Lo都簽個名並且要簽得靚些。

陳慧琳演唱會。（陳順禎 攝）

陳慧琳演唱會。（陳順禎 攝）

陳慧琳演唱會。（陳順禎 攝）

Anson Lo在完騷後亦有於IG發文感謝Kelly邀請，留言寫道︰「Thank you for having me @kellychenwailam 🙏🏻You're amazing and beautiful as usual♥️ It's my honour to be here with you :) (謝謝你邀請我，你一如既往地棒極了，很美麗，能和你在一起在台上是我的榮幸。)」而有當晚在現場欣賞演唱會的網民就把台上Anson Lo對陳慧琳伸脷的一幕放到社交網上分享，惹來熱議，有近3000個留言。博主剛好捕捉了這個鏡頭，寫道：「只要自己不尷尬！尷尬是別人 睇一次笑一次…其實伸脷係為乜？」大批網民對於Anson Lo為何要做出伸脷表情表至不明所以，有網民笑言：「佢中風嗎，條脷老是收不進去。」

Anson Lo多謝Kelly邀請。(ig圖片)

Anson Lo多謝Kelly邀請。(ig圖片)

Anson Lo向住Kellly伸脷。(小紅書)