你的太陽劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

你的太陽陸劇，有杜浩作為執導，並由吳希澤、姜之南領銜主演的一套以愛情為題材的電視劇。曾參演《見面吧就現在》及《當我飛奔向你》的吳希澤，今次與曾參演《一閃一閃亮星星》的姜之南合作，兩人在劇中更由姐夫變成情侶，讓大批粉絲十分期待!本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員、演員關係圖以及追劇日曆。

你的太陽電視劇情大綱

20世紀初的棠城，尹家與陸家曾共同繁榮一時，然而隨著時間推移，陸家逐漸沒落，尹家則陷入內部紛爭。為了挽救家族，陸家大女兒陸意選擇與尹家二子尹灼風（吳希澤 飾）聯姻，希望藉此庇護家族。陸家的小女兒陸也（姜之南 飾）則為躲避債務，假死出國。數年後，陸意意外身亡，陸也從國外歸來參加姐姐的葬禮，並在此重遇姐夫尹灼風。她意外發現陸意之死與一個神秘組織「一心會」有著千絲萬縷的聯繫。

為了查明真相並復仇，陸也拜師尹灼風，加入了他領導的地下組織「青銅葉」，朝夕相處後，師徒二人之間逐漸產生了深厚的感情，一段暗戀的秘密也悄然浮現。隨著陸意身份的揭露以及尹、陸兩家過往的逐步揭開，風也二人攜手解開了「一心會」的層層謎團。

經歷了多次生死考驗後，尹灼風與陸也終於修成正果，並共同踏上了追求正義的道路。他們不僅為家族洗清冤屈，也揭露了隱藏在黑暗中的陰謀，成為棠城中一對堅強並正義的夥伴。

你的太陽播出時間｜最新追劇日曆

你的太陽電視劇幾時播?你的太陽一共有27集，由愛奇藝播放，會員由7月15日起，每日12:00更新5集，首更12集，而非會員就由7月22日起每日更1集。

网剧你的太阳@Weibo

你的太陽演員人物關係圖

网剧你的太阳@Weibo

你的太陽演員

吳希澤 飾 尹灼風

尹家二子，神秘組織「青銅葉」的主領，與陸家大女兒陸意聯姻。

吴希泽-Caesar@Weibo

姜之南 飾 陸也

陸家的小女兒，為躲避債務，裝死並出國。

姜之南@Weibo

陽兵卓 飾 尹灼翊

阳兵卓的微博@Weibo

徐軫軫 飾丁喜

徐轸轸Zzz@Weibo

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