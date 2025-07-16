樂壇新貴被爆偷食後退出幕前　試水溫復出惹負評即以長文抱怨

陳澤鴻GooChan 4月時因偷食而表示無限期退出幕前。（IG圖片）

樂壇新貴音樂人陳澤鴻GooChan4月時被爆偷食斷正，其後發聲明道歉兼無限期退出幕前。日前僅得一百多粉絲的「Nobody Productions」社交平店在旺角街頭尋覓音樂人，戴上口罩、坐於座駕中的GooChan輕易被主持人發現，兼十分順攤放下車窗接受訪問，問到「你係咪就係之前出咗事嗰個？」時，GooChan直接確認身份，再問「有咩搞作、有無demo可以聽時」GooChan隨即在手機播放demo，之後才問對方「我想問你哋係邊間㗎？」連對方是什麼平台/媒體都未問，就先播自己的demo，到底是GooChan太想分享抑或整件事都跟著劇本發生呢？

GooChan的「無限期」定義原來是幾個月。（影片截圖）

畀人問「係咪之前出事嗰個」都仲可以大方回應，GooChan將來有機會面對傳媒時，希望仍可保持如此態度。（影片截圖）

影片其後版轉載到Threads，網民同問「想試水溫復出？」，另一邊廂，GooChan亦在個人社交平台分享自己的新歌《無以後》，有留言問「明明話收山 點解仲出嚟」，隨即獲GooChan回覆「來都來了」。試水溫式復出負評如潮，GooChan其後在限動發文指「呢件事我從來都係企定比你哋鬧，感情上處理得唔好係我嘅缺失，錯就係錯，抵鬧就係抵鬧，解釋啲咩都無用。今次成為反面教材，希望你哋有行差踏錯嘅諗法時，諗下GooChan失去了一切，冇咗7年感情，斷咗由18歲開始努力嘅音樂路途，失去咗一班支持佢嘅人，換來社會性死亡，出個街都比人偷拍上網。公審世代嘅強大，每個人都有本死亡筆記係（喺）手，每個觀看者都係工作，就算你係個平凡人都可以將你處死，打個X機先再諗下你輸唔輸得起，我只示範一次。」說得自己好像是受害者一樣，結果再次引起網友熱議，指GooChan「唔出軌咪無嘢囉」、「做人做到咁無耿」。