陳自瑤續任豐胸代言人升兩Cup　三字回應王浩信跳《大展鴻圖》

43歲的陳自瑤（Yoyo）身材火辣，更不時在社交平台大派福利，引來網民激讚。最近她第四度獲豐胸品牌續約擔任代言人，並於今日（16日）在觀塘拍攝新一輯的廣告。

陳自瑤身穿閃爆綁頸泳衣示人，盡騷驕人美乳，震撼眼球。陳自瑤受訪時表示與品牌已合作第七年，續約酬勞有七位數，相當滿意。而今次除了室內拍攝外，也不少得到沙攤取景，總共有四個造型。問到視覺澎湃度是否也隨續約年數提升？陳自瑤直言今次都性感的，但認為最主要不是少布與否，美感才是最重要。不過她坦言以前身型的確不是很好，但做了代言人後，不但線條有改變，就連Cup數都上升了兩Cup，在拍攝新一輯廣告前更去積極做療程，希望以最佳狀態示人。「我滿意自己現時的身材，我覺得最重要看上去均勻，不用追求有多厲害。」

第四度獲豐胸品牌續約擔任代言人的陳自瑤，以性感造型拍攝新廣告。（陳順禎攝）

陳自瑤透露任代言人後上圍升了兩Cup，平時也著重護胸，例如每晚沖完涼會塗一些豐胸膏。（陳順禎攝）

正值暑假，陳自瑤表示都想與女兒出遊，希望到一些沒那麼熱的地方避暑。談到女兒13歲踏入青春期，情竇初開未？陳自瑤想了想，切換媽咪mode表示女兒暫時多跟她分享的還是校園生活，沒有談及感情事，她也不贊成女兒這個年紀早戀，但亦不會阻止對方與男仔的正常社交。至於女兒可以遺傳父母的好身段？陳自瑤稱女兒年紀還小，但手腳都長，已經有她身高，兩母女平時都有交流護膚心得。

陳自瑤稱兩母女會交流護膚心得。（陳順禎攝）

陳自瑤不想女兒早戀，亦從小灌輸女兒要懂得保護自己。（陳順禎攝）

另外，談到老公王浩信近日在內地演唱會上跳唱抖音舞《大展鴻圖》和《跳樓機》引熱議，有網民覺得他很油膩，看到令人「尷尬癌」，也有網民好奇：「Yoyo見到有咩表情？」。對此，陳自瑤笑回：「我沒看！我沒看到那些片，所以不知道。」但她知道這隻舞蹈是怎樣，因為在內地很紅，甚至有些香港人都會跳。對於網民好奇她看完王浩信跳舞片段後的表情，問會否上網重溫？陳自瑤笑言：「下次我跳囉！」

王浩信跳《大展鴻圖》。(小紅書)

王浩信跳《大展鴻圖》。(小紅書)

陳自瑤表示沒有看王浩信跳《大展鴻圖》。（陳順禎攝）

陳自瑤表示沒有看王浩信跳《大展鴻圖》。（陳順禎攝）

問到老公日前（7日）生日有何表示？陳自瑤直言沒有，因為大家都不在香港。至於會否待工作後一家三口補祝？她避談：「我暫時沒有任何打算，要完成了手頭上的工作先。」

陳自瑤早前出席蕭正楠和黃翠如兒子的百日宴，大讚B仔超級靚仔，鼻高高似媽咪。（陳順禎攝）