TVB忠臣三度被挖角不動搖　竟有意返內地發展： 希望大家唔好嫌棄

現年67歲的李成昌是無綫（TVB）金牌綠葉，曾演出逾180部作品，雖然他曾三度被挖角，但從不動搖，效忠公司45載，更有「TVB忠臣」之稱！今年2月李成昌與TVB續約兩年，人工有提高，兩年有150個騷，他更大讚公司條件優厚有誠意，當時他接受《香港01》時坦言：「咁嘅環境，仲有咁嘅收入待遇，仲走得去邊！」不過近日李成昌拍片時，竟自爆有意到內地發展？

李成昌飛擒大咬。 (《美麗戰場》截圖)

今年2月李成昌與TVB續約兩年。（影片截圖）

李成昌平日熱愛行山。（影片截圖）

李成昌平日熱愛行山，日前他就一邊行山一邊拍片，談及近日被問起為什麼不學其他同事返內地發展，譬如拍劇、商演或帶貨之類，他就分析得頭頭是道，他指返內地發展的有三類人：「第一個就係廿幾三十歲，佢哋無限青春，有活力有幹勁，真係好應該返去發展，大家睇到我哋好多同事都返去闖咗一番事業喇。第二種呢就係四十零歲，佢哋積咗好多社會經驗，人生經驗、工作經驗，真係好應該返去試下自己嘅能力。第二種就係近乎退休又或者退咗休嘅人士喇，好似昌哥呢種，但都要分兩種，譬如話一種係興趣啦，覺得自己仲有能力嘅，仲受歡迎嘅，仲有得發展嘅，幾大都返去搵下錢啦，邊個嫌錢多呀？另一種就係佢有自己嘅理想、夢想又或者想要做嘅嘢，咁就唔返住喇，呢一種就係昌哥喇！」

李成昌講返內地發展。（影片截圖）

分析。（影片截圖）

第一種。（影片截圖）

有活力有幹勁。（影片截圖）

第二種。（影片截圖）

有經驗。（影片截圖）

第三種係退休人士。（影片截圖）

掙錢。（影片截圖）

李成昌自言屬於後者：「昌哥做咗成50年喇就嚟，我真係覺得我有好多夢想同埋有好多嘢未做，譬如話我哋中國嘅大好河山，昌哥真係唔係去過好多，所以趁而家半退休喇，我幾大都返去行下睇下，趁我仲行得走得，同埋我好想多啲對下我啲朋友呀屋企人呀。至於我返唔返呢，我返嘅，到我滿足晒或者做足晒或者做到，我而家嘅想法理想嘅話呢，到時我會返去內地發展，希望到時大家唔好嫌棄昌哥。」其實李成昌上個月就趁未正式開工拍劇先到北疆旅行，享受自然風光！

想飽覽大好河山。（影片截圖）

到時會返內地發展。（影片截圖）

李成昌趁不用開工遊山玩水。（小紅書）

李成昌趁不用開工遊山玩水。（小紅書）

Keep得幾好。（小紅書）

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腳骨力好！（小紅書）

腳骨力好！（小紅書）

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熱愛遊山玩水。（小紅書）