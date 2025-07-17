林夏薇豪宅慶生風騷曬纖腰　胡定欣孖男友出席：呢張相終於面世

視后林夏薇（Rosina）於2015年與金融才俊莫贊生拉埋天窗，婚後入住市值達15億元的山頂豪宅，不過今年5月豪宅業主Jadespring Limited向高等法院入稟申請林夏薇破產，但林夏薇早前就透過律師發表聲明，指已與呈請人達成和解。事件告一段落，林夏薇今日（17日）分享了多張早前在豪宅慶祝生日的靚相，並寫道：「🎂ʜᴀᴘᴘʏ ʙɪʀᴛʜᴅᴀʏ ᴛᴏ ᴍᴇ🍾管它幾歲，快樂萬歲🥂感恩父母，感恩一直都在的你們！愿所有的美好都在新的一歲里如期而至✨♥️」

大曬纖腰！（IG@rosinalam）

大曬纖腰！（IG@rosinalam）

林夏薇（Rosina）豪宅慶生。（IG@rosinalam）

林夏薇（Rosina）豪宅慶生。（IG@rosinalam）

林夏薇（Rosina）豪宅慶生。（IG@rosinalam）

相中所見，蕭正楠黃翠如夫婦、黃長興夫婦、劉愷威、洪永城梁諾妍夫婦、趙希洛等都有出席生日Party，現場以大量氣球佈置，背景板掛上寫着「HAPPY BIRTHDAY」的氣球，壽星女林夏薇向蛋糕許願，又逐一同一班好友合照，現場非常熱鬧！而去年宣布成功「脫單」的胡定欣，今次更與醫生男友陳健華（Akin）一起出席Party，陳健華從後箍實洪永城，可見兩人交情匪淺！胡定欣亦留言道：「呢張温馨的相終於面世😍😂個生日Board簡直無得頂啦🤣😘」

生日Party。（IG@rosinalam）

生日Party。（IG@rosinalam）

蕭正楠黃翠如夫婦。（IG@rosinalam）

劉愷威。（IG@rosinalam）

洪永城梁諾妍夫婦。（IG@rosinalam）

黃長興夫婦。（IG@rosinalam）

趙希洛。（IG@rosinalam）

胡定欣。（IG@rosinalam）

胡定欣。（IG@rosinalam）

胡定欣的醫生男友陳健華（後排右一）從後箍實洪永城。（IG@rosinalam）

胡定欣單身多年，去年公開戀情，但就一直對男友身份保密，直至今年2月有報道指其男友是一位年輕有為的醫美醫生，家境不俗，其後胡定欣趁着元宵佳節首度公開與男友的合照，激罕放閃！有指胡定欣與男友的「媒人」是洪永城，因洪永城與男方是好友，洪永城與太太梁諾妍、胡定欣及男友不時「Double Dating」，但其後洪永城接受訪問時就澄清只是介紹雙方認識，真正的「媒人」是Bob（林盛斌）！據知陳健華是一位外科醫生，畢業於香港中文大學內外全科及英國愛丁堡皇家外科醫學院，從2012年開始加入無國界醫生，除了疫情期間幾乎每年都出任務，曾到巴基斯坦、南蘇丹等地方進行救援工作，善心爆棚！

胡定欣收花。（IG@nwuuu）

胡定欣趁着元宵佳節公開與男友的合照。（IG@nwuuu）

去年9月胡定欣生日時，洪永城夫婦為她慶祝。（IG@nwuuu）

胡定欣拍拖後笑容變得更甜。（IG@nwuuu）

胡定欣男友是外科醫生陳健華（Akin）。（官網照片）

胡定欣男友陳健華（Akin）曾多次到第三世界國家出任務。（無國界醫生）

胡定欣男友陳健華（Akin）曾多次到第三世界國家出任務。（無國界醫生）

陳醫生曾接受訪問，分享自己的救人經驗。（YouTube@無國界醫生 / Médecins Sans Frontières (MSF)）

陳醫生被醫科生師弟爆多次去「意想不到的貧窮國度」做無國界醫生，更指他「犧牲精神異於常人」。（無國界醫生）

這位自稱是胡定欣男友醫科師弟的網民，講完一大輪激讚陳醫生後，卻補上一句：「我不知道胡定欣怎樣盛載這位醫學院師兄。」指定欣襯不起他。（Threads）

也有網民指出，近日胡定欣去完埃塞俄比亞探訪，與男友一樣有愛心。（資料圖片）

胡定欣更相當關注性暴力倖存者權益。（資料圖片）

有位曾在醫院與陳醫生共事的護士，對他的人品讚口不絕，稱他是極少有的醫生和工作夥伴。（Threads）